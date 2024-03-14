İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Aksaray'da destek istedi
AKSARAY - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçim çalışmaları çerçevesinde geldiği Aksaray'da esnafları ziyaret ederek iftar sonrasında buluştuğu vatandaşlardan partisinin belediye başkan adayına destek istedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçim çalışmaları çerçevesinde akşam saatlerinde Aksaray'a geldi. İlk olarak şehir merkezine gelen Meral Akşener partililerle buluşup seçim otobüsüyle şehri turlayarak vatandaşları selamladı. Ardından şehir merkezinde bulunan kapalı çarşıya gelen Akşener, burada da esnafları ziyaret ederek partisinin belediye başkan adayı olan Tuğrul Karacaer'e destek istedi. Akşener esnaf ziyaretlerinin ardından Cumartesi Semt Pazarına geçerek burada vatandaşlarla iftar yemeğine katıldı.
İftar öncesi bir konuşma yapan Genel Başkan Meral Akşener, "İYİ Parti'ye güç verin" diyerek destek istedi. Vatandaşlardan İYİ Parti adayını belediye başkanı olarak seçmelerini isteyen Akşener, "Dürüst bir şekilde çalışacağına inandığımız Tuğrul kardeşimizi seçin aynı zamanda da İYİ Parti'ye güç verin" dedi.
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