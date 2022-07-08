İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, gençlerle bir araya geldi - Son Dakika
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, gençlerle bir araya geldi

08.07.2022 18:05

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gençlerle bir araya gelerek, sorunlarını dinledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gençlerle bir araya gelerek, sorunlarını dinledi.

İYİ Parti Genel Merkezinden, görüntüleri Ankara'da çekilen "Gençler İçin Gençlerle Beraber" programının 9'uncu bölümü paylaşıldı.

Meral Akşener, gençlerle bir araya gelerek, sorunlarını dinlediği programda, "Umutla ilgili, nefes almakla ilgili sorunlar var bu ülkede. Ne olmalı ki yarına neşe ile umutla endişesiz bakabilmelisiniz?" ifadelerini kullandı.

Özellikle iş ararken yaşadıkları zorluklardan bahseden gençler de "liyakat" konusunu ön plana çıkardı.

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Meral Akşener, partisinin gençlik kolları il başkanlarıyla bir araya geldi Meral Akşener, partisinin gençlik kolları il başkanlarıyla bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin önceki dönem belediye başkanlarıyla bir araya geldi: (2) Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin önceki dönem belediye başkanlarıyla bir araya geldi: (2)
Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, gençlerle bir araya geldi - Son Dakika

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