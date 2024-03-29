Meral Akşener: Hür irade ile atılan oyların sonucunu tartışamazsınız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Demokrasilerde her şeyi tartışabilirsiniz ama sadece bir şeyi tartışamazsınız. O da hür irade ile sandığa ile atılan oyların sonucunu tartışamazsınız. Burada anahtar kelime hür irade. Onu beğenmeme hakkınız yok" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çorum'da partisinin düzenlediği iftar programına katıldı. Belediye başkan adayları ve partililerin katıldığı programda Akşener, 2023 seçimlerinde kendisine muhalefet görevi verildiğini hatırlatarak, "2023 sandık sonuçlarında bana dediniz ki İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sen muhalifsin. Muhalefet oldun bizim avukatımız olacaksın. Muhalefet seçmenin milletin avukatıdır. İktidara da döndünüz dediniz ki ey Tayyip Erdoğan ve AK Parti sen de iktidar olacaksın hizmet edeceksin. Son 1.5 yıldır 50 farklı noktada bireysel olarak seçim çalışması yaptım. Bu seçim çalışmalarında bana sizin adınıza rekabet edebilmek adına 3 önemli talep ilettiniz" dedi.
Bu taleplerden birincisinin emeklilerin durumu olduğunu belirten Akşener, şunları kaydetti:
"10 bin lira emekli maaşı alan bir kardeşimiz Çorum'da da açtır, Çankırı'da da açtır. Buradan sayın Erdoğan'a emekli kardeşlerim adına sesleniyorum. Bu konuda benimle çok dalga geçildi sadece emeklileri konuşuyor denildi ama bugün Türkiye'de emeklilerin durumundan daha önemli ne var. Çünkü insanlar aç. Diyorum ki sayın Erdoğan her şey iki dudağının arasında bugün bu gece karar versen yarın uygulanır. Bir en düşük emekli maaşını asgari ücret kadar yapacaksın. İki 11 bin lira seyyanen zam vereceksin. Bayram ikramiyesini 7 bin liraya çıkaracaksın. Eğer yapmıyorsan emekli kardeşlerimin oylarına talibim. Buradan söz veriyorum bu hakkınızı söke söke alacağım ben. İkincisi 100 bin öğretmen ataması. Hepimiz dedik ki cumhuriyetin 100 yılında 100 bin öğretmeni atayacağız. Ama bugün herkes bu sözünden vazgeçti. Diyorum ki 100 bin öğretmeni tayin edeceksin sayın Erdoğan. 100 bin öğretmen ataması yapmazsan ben öğretmen arkadaşlarımın oylarına talibim. Eğer bana güç verirseniz dolayısıyla bu hakkı da söke söke alacağım. Üçüncüsü mülakat. Mülakat herkesin acısı. Yaptığım ziyaretlerde 87 puan alıp atanamayan gençleri gördüm. 73 puan olarak arkadaşı atanan mülakatlar kaldırılmalı. Bunu da 2023 seçimlerinde kaldıracağımızı söyledik. Bunun gereğini yapmak zorundasınız sayın Erdoğan."
"Benim için esas olan millettir. Milletin veli nimet olmasıdır" diyerek sözlerine devam eden Akşener, "Oy verenlerin o önemli hissetmesi gerekir. Esas mesele bu. Milletin baş tacı ve seçmenin veli nimet olabilmesi için bana güç verirseniz ben de gereğini yapacağım. Muhalefet olma görevini yerine getireceğim" ifadelerini kullandı. - ÇORUM
Son Dakika › Politika › Meral Akşener: Hür irade ile atılan oyların sonucunu tartışamazsınız - Son Dakika
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşümün önemine dikkat çekerek, herkese kapılarının açık olduğunu ve yardım etmeye hazır olduklarını söyledi. Özhaseki, ayrıca depremsellik konusunda Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu ve kentsel dönüşümün önemini vurguladı. Bakan, Muğla için Aydın Ayaydın'ın bir şans olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sandık Görevlileri ile iftar programında bir araya geldi. Erdoğan, seçim dönemlerini millete hesap verme ve gelecekte yapacaklarının ruhsatını alma vesilesi olarak gördüklerini belirtti. Ayrıca, kirli pazarlıkların olduğunu ve CHP'nin İstanbul'daki büyükşehir adayının bu tezgahların peşinde olduğunu söyledi. Erdoğan, seçim sahada kazanılır diyerek sandıklara sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.
TÜGVA İzmir Temsilciliği tarafından düzenlenen aile iftarında AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı konuşmalar yaptı. Kasapoğlu, TÜGVA'nın gençlik hareketi olarak ülke genelinde önemli çalışmalara imza attığını belirtirken, Saygılı ise TÜGVA'nın Türkiye'nin gerçek gücü olduğunu vurguladı. Konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çekildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sandık görevlilerinin katılımıyla düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, sandıklara sahip çıkmanın önemine vurgu yaparak, kendi hakkını koruma reflekslerinin olduğunu belirtti. Uraloğlu, Trabzon'da sandıktan güçlü çıkacaklarına inandığını ve Büyükşehir ile ilçeleri alacaklarını söyledi.
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Şırnak Silopi İlçe Kaymakamlığı tarafından düzenlenen iftar yemeğine Silopi Kaymakamı Cihat Koç, 172. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Akyıldız, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Kaymakam Koç, katılımcılara teşekkür ederek, her zaman kapılarının açık olduğunu belirtti.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın, Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum'u desteklemek için şartlarını sıralamasıyla ilgili Yeniden Refahlı İBB adayı Mehmet Altınöz sessizliğini bozdu. Altınöz, adaylıktan çekilmenin söz konusu olmadığını ifade ederek, "Kesinlikle çekilmeyeceğiz, devam edeceğiz." dedi.
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, dünyadaki tüm zorluklara rağmen çalışmalarını sürdürdüklerini ve hizmet etmek için gayret gösterdiklerini belirtti. Varank, rakip olduklarını iddia edenlerin millete hizmet dertlerinin olmadığını vurgulayarak, pazar günkü seçimde destek beklediklerini ifade etti.
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