İYİ Parti Genel Başkanı Akşener esnafı ziyaret etti - Son Dakika
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener esnafı ziyaret etti

17.06.2022 15:07

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Manisa'nın Salihli ve Gölmarmara ilçelerinde esnafı ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Manisa'nın Salihli ve Gölmarmara ilçelerinde esnafı ziyaret etti.

Salihli ilçesine gelen Akşener, Kurudere Caddesi'ndeki esnafı ziyaret ettikten sonra vatandaşlara hitap etti.

Akşener, 2 yıldır Türkiye'yi ilçe ilçe gezip esnafı ziyaret ettiğini belirterek, bu ziyaretlerden edindikleri talepleri hem kamuoyuna duyurduklarını hem de İYİ Parti milletvekillerinin TBMM'de bu konulara ilişkin önerge ve kanun teklifleri verdiğini söyledi.

Seçmeni velinimet olarak gördüklerini dile getiren Akşener, "Uzun zamandır seçmen bu ülkede velinimet olmaktan çıktı. Bu siyasetçi esnafının her birini benim gibi buraya getireceksiniz. Sizinle beraber el ele vereceğiz. Ben başta olmak üzere, bütün ağaları, bütün muhteremleri karşınızda durduracağız." diye konuştu.

Daha sonra kuraklık etkisi altındaki Marmara Gölü kıyısında bulunan Tekelioğlu Mahallesine geçen Akşener, burada mahalle sakinleriyle sohbet etti, taleplerini dinledi.

Akşener, seçimlerden sonra iktidar olacaklarına inandıklarını belirterek, "Burada sizlere söz veriyorum, burayı yeniden eski haline getireceğiz. Bu söz sizin huzurunuzda veriyorum. İkincisi çarşamba grup toplantımızda buraya dikkat çekeceğim. Sizlerden ricam buradaki durumu kamuoyuyla paylaşmamıza yardımcı olun." ifadelerini kullandı.

Gölmarmara ilçesinde de esnafı ziyaret eden Akşener, yaptığı konuşmada Gölmarmara ilçesinin adındaki 'Göl'ün artık kaybolduğuna işaret ederek, "Gölün hali, burada. Ben 20 Ocak 2020'den beri esnaf esnaf geziyorum. O esnaftaki müşteri velinimettir anlayışını seçmen velinimettir haline getirebilmek. Tek amacım bu." dedi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkanı Akşener esnafı ziyaret etti - Son Dakika

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