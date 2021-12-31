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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, yeni yıl mesajı yayımladı Açıklaması - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, yeni yıl mesajı yayımladı Açıklaması

31.12.2021 14:38
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, yeni yıl mesajı yayımladı Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Milletimize huzuru, refahı nasıl yaşatacağımızın hesabındayız. Bu amaçla çalışıyor, bu amaçla projeler üretiyoruz.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Milletimize huzuru, refahı nasıl yaşatacağımızın hesabındayız. Bu amaçla çalışıyor, bu amaçla projeler üretiyoruz." ifadesini kullandı.

Akşener, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türkiye ve dünya için zorlu geçen 2021 yılının ardından, yeni umutlarla 2022 yılına "merhaba" denildiğini belirtti. Türkiye'nin sorunlarının büyüdüğünü kaydeden Akşener, şöyle devam etti:

"Ekonomideki olumsuz gelişmeler, zamlar, enflasyon, işsizlik, pandemi, doğal afetler ve yangınların sebep olduğu kayıplar, milletimizi yordu. Ancak bu şartlara rağmen, 2022 yılına umutla bakıyoruz. Çünkü biliyoruz ki gecenin en karanlık anı şafağın en yakın olduğu andır. Bütün gayretimiz o şafağa ulaşmaktır. Bu nedenle 2021 yılı boyunca ülkemizi il il, ilçe ilçe dolaşarak, milletimizle dertleştik. Yeni yılda da bunu yapmaya devam edecek, her daim milletimizle beraber olacak, bu karanlıktan onların desteği ve iradesiyle çıkacağız."

Hazreti Mevlana'nın "Dün dünde kaldı cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek lazım." sözünü anımsatan Akşener, şunları kaydetti:

"Biz dün olanları, yarın konuşmak üzere bugün ne yapmamız gerektiğine bakıyoruz. Milletimize huzuru, refahı nasıl yaşatacağımızın hesabındayız. Bu amaçla çalışıyor, bu amaçla projeler üretiyoruz. Biliyoruz ki Türkiye'miz ve milletimiz bu günleri atlatacak. Çünkü biz varız, biz hazırız, biz çözeriz. 2022 yılı ülkemize bir güneş gibi doğsun. Gelecek umut dolsun. Herkes eşit doysun. Gözler mutlulukla dolsun. Hayat adil olsun. Bizi adalet korusun, merhamet sarsın. Hayvan dostlarımız rahat bir yaşam bulsun. Krizlere çözüm bulunsun. Bereketli sofralar kurulsun. Gençlerimiz ülkesine güvensin, yarına umutla baksın. Basın özgür olsun. Yemyeşil bir Türkiye olsun. Türkiye'miz, üreten bir Türkiye olsun."

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Meral Akşener, İYİ Parti, Yeni Yıl, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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