İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, TUSAŞ şehitlerini andı - Son Dakika
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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, TUSAŞ şehitlerini andı

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerine yönelik iki yıl önce gerçekleştirien terör saldırısında şehit olanları andı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerine yönelik iki yıl önce gerçekleştirien terör saldırısında şehit olanları andı.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TUSAŞ yerleşkesine teröristlerin düzenlediği hain saldırıda şehit olan Atakan Şahin Erdoğan, Cengiz Coşkun, Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz ve Murat Arslan'ı rahmetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
KahramankazanİYİ PartiPolitikaTUSAŞTerörSon Dakika

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