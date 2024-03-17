İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Döşemealtı\'na ziyaret gerçekleştirecek

Politika

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Mimar Emre Afacan, on bir ayın sultanı Ramazan'a kavuşmanın sevincini yaşarken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 19 Mart tarihinde Döşemealtı'nı ziyaret edecek olmasıyla bu sevinci ikiye katlandığını söyledi. Afacan, ziyaretin seçim kampanyasına güç katacağını ve desteğin artacağına inandığını kaydetti.

Halkın beklentileri doğrultusunda hazırladıkları projelerle, ilçenin sorunlarına çözüm getireceklerini belirten İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Mimar Emre Afacan, "Sayın Genel Başkanımızın ziyareti, genel başkan düzeyinde ilçemize verilen önemin bir göstergesi. Biz imaj projelerle, sanal vaatlerle vatandaşı kandırmıyoruz. Hem parti olarak hem de Döşemealtılı bir komşunuz olarak yaptığımız işi ciddiye alıyoruz. Genel Başkanımızın seçim sürecindeki yoğunluğuna rağmen ilçemizi ziyaret edecek olması vatandaşlarımız tarafından da ilgiyle ve heyecanla karşılandı. Sahada vatandaşlarımızla bire bir temas halindeyiz. Her bir vatandaşımız kendilerine kimin ne kadar kıymet verdiğini görüyor, hissediyor" şeklinde konuştu.

İYİ Parti'nin Adayı Mimar Emre Afacan'ın Döşemealtı'ndaki çalışmalarını ve projelerine yapacağı ziyaretle de destek verecek olan Genel Başkan Akşener, Döşemealtı'na gelişinde İYİ Parti'nin seçim otağının açılışını yaptıktan sonra esnaf ziyaretleri yapacak ve vatandaşlarla buluşacak. - ANTALYA