GAZİANTEP - İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Nizip'te konuştu - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gübre fiyatları nedeniyle çiftçinin toprağına gübre atamadığını ifade ederek, "Şu anda iktidara sesleniyorum, birinci aşama geçti ama ekinler toprağı çatlatma durumundayken bedava gübre verin çiftçiye, en azından ikincisini atsınlar." dedi.

Akşener, Nizip ilçesindeki Sebze Hali Meydanı'nda yaptığı konuşmada, bugüne kadar saha çalışmaları sırasında hiçbir zaman iktidar partisini yermediğini, kendi partisini de övmediğini söyledi.

Esnaf ziyaretlerinde atanamayan gençlere, işçilere, yoksulluk sınırının altına düşmüş insanlara, çiftçiye dikkati çekmeye çalıştığını, halkın taleplerini kamuoyuna taşımaya gayret ettiklerini anlatan Akşener, bunda da başarılı olduklarını kaydetti.

Akşener, şöyle konuştu:

"Bu gezilerin neticesinde, sizlerden aldığımız öneriler ışığında pek çok öneride bulunduk. Sonuç itibariyle bazıları görüldü, bazıları görülmedi ama milletin sesi olma gayretinden bazı rahatsızlıklar var. Çünkü sesiniz gündeme geldiği zaman ağaların rahatı bozuluyor. O rahatı elbette elbirliğiyle bozmaya devam edeceğiz. Dün asgari ücret açıklandı, daha da iyi olabilirdi doların mevzusundan dolayı ama bizlerin sizden aldığımız bilgiler ışığında böyle bir açıklama yapıldı. Şimdi Nizip'in ortasından emekliler adına diyorum ki 1500-2000 lira emekli maaşı olmaz. Her emekli maaşının tümünü eşit şekilde asgari ücret kadar yapın."

Gübre fiyatlarındaki artış nedeniyle çiftçilerin toprağına gübre atamadığını savunan Akşener, "Şu anda iktidara sesleniyorum, birinci aşama geçti ama ekinler toprağı çatlatma durumundayken bedava gübre verin çiftçiye, en azından ikincisini atsınlar." dedi.

Akşener, daha sonra beraberindeki parti yöneticileriyle esnafı ziyaret etti.