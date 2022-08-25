İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'da esnaf ve vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'da esnaf ve vatandaşlarla buluştu

25.08.2022 19:34
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'da esnaf ve vatandaşlarla buluştu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sultangazi, Arnavutköy ve Silivri'de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sultangazi, Arnavutköy ve Silivri'de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Sultangazi'de esnafın hatırını soran Akşener, girdiği dükkanlardan alışveriş yaptı, yanına gelen vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Ziyarette, ittifaktan umutlu olduğunu söyleyen bir esnaf, cumhurbaşkanlığı adayını merak ettiklerini belirtti. Akşener de "Ben de merak ediyorum dermişim." yanıtını verdi.

Arnavutköy'e giden Akşener, dükkan ziyaretleri gerçekleştirdi. Sonrasında Sazlıbosna'ya geçen Akşener, bir kahvehanede vatandaşlarla çay içti.

Silivri'de esnaf ziyaretlerini sürdüren Akşener'e girdiği dükkanda bir esnaf, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda, "O olursa biraz zor bu iş. Olacak gibi gözükmüyor. Siz de biliyorsunuzdur. İlle de Kılıçdaroğlu olursa gidip oy bile kullanmam açık açık. Bugüne kadar bu iktidarı kim ayakta tuttu biliyorsunuz yani. CHP'nin muhalefeti sıfır. " dedi.

Esnafa böyle yapmaması gerektiğini söyleyen Akşener, "Kesin CHP'li. CHP'liler böyle yapıyor seçmen olarak." ifadelerini kullandı.

CHP'li olmadığını söyleyen esnaf, "Eskiden MHP'liydim. Bebelikten yetiştik. İki seçimdir size veriyorum. Bu seçimde yine size vereceğim. Ortak aday o çıkarsa hiç gitmem." şeklinde konuştu.

Esnaf ziyaretlerinin ardından vatandaşlarla çay içen Akşener, daha sonra bölgeden ayrıldı.

Ziyaretlerinde Akşener'e, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, il ve ilçe yöneticileri ile partililer eşlik etti.

YORUMLAR
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Akşener'den Kanal İstanbul Projesi'nden Dert Yanan Vatandaşa: 'Buraya Siyasi Ömürleri Yetmeyecek' Akşener'den Kanal İstanbul Projesi'nden Dert Yanan Vatandaşa: 'Buraya Siyasi Ömürleri Yetmeyecek' Akşener'in Ziyaret Ettiği Arnavutköylü Kuyumcu: 'Önceden Çeyrek Alan, Grama Düştü. Akşener'in Ziyaret Ettiği Arnavutköylü Kuyumcu: 'Önceden Çeyrek Alan, Grama Düştü.
Kaynak: AA

Sultangazi, İYİ Parti, İstanbul, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'da esnaf ve vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'da esnaf ve vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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