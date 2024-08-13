İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Milletvekillerinin Ayrılması Hakkında Konuştu

Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinden seçilip sonra istifa eden ve AK Parti'ye katılacağı öne sürülen milletvekillerine ilişkin, "Adı geçen isimler partimizden değil, bağımsız milletvekilleri. Onlara çıktıkları yeni siyasi yolculukta başarılar diliyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti. İkili, basına kapalı geçen görüşmelerinin ardından ortak basın açıklaması düzenledi ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Dervişoğlu, partisinden seçilip sonra istifa eden ve AK Parti'ye katılacağı öne sürülen milletvekilleri hakkındaki soruya ilişkin, "Biz de sizler gibi duyumlar alıyoruz. Partimizden birileri gitmiyor. Bağımsız milletvekili pozisyonunda gitmesi muhtemel olan arkadaşlarımız. Biliyorsunuz ki partimizden istifa eden hiç kimseyle ilgili olumsuz tek bir bayanda bile bulunmadık bu zamana kadar. Bundan sonra da bu tavrımızı değiştirecek değiliz. Onlara çıktıkları yeni siyasi yolculukta başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, Can Atalay'ın durumuyla ilgili TBMM Genel Kurulu'nun toplantıya çağrılmasına ilişkin soruya, "Olağanüstü toplantıyla ilgili tavrımız açık ve net. Gasp edilen bir hak var orta yerde. Yanlış uygulamadan kaynaklı, olumsuz sonuçlar var. Yanlış sonuçlar var. Sürecin doğru yönetilmediğine dair de ortak bir kanıt var Can Atalay'ın milletvekilliğiyle alakalı olarak. Ama sürecin doğru yürütülmesi lazım. Temennim odur ki, Meclis cuma günü olağanüstü toplanıncaya kadar adalet müessesi Türkiye'nin karşı karşıya bırakıldığı bu sorunu çözmek yolunda doğru bir adım atmaya muvaffak olabilir" dedi.

Ahmet Davutoğlu ise, bazı basın ve yayın organlarında yer alan Gelecek Partisi'nin AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddiaların doğru olmadığını söyledi. - ANKARA