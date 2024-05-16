İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Merkezi\'nde bir araya geldi

Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in siyasi parti liderleriyle görüşmeleri devam ediyor. Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüşmek için İYİ Parti Genel Merkezi'ne geldi. Özel'i İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılarından Şükrü Kuleyn, Selcan Hamşıoğlu ve Enver Yılmaz karşıladı. Karşılamanın ardından Özel, Dervişoğlu'nun makam odasına geçti. - ANKARA