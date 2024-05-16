İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Merkezi\'nde bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, siyasi parti liderleriyle görüşmelerine devam ediyor. Bu kapsamda, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüşmek için İYİ Parti Genel Merkezi'ne gitti. Görüşme, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları tarafından karşılandıktan sonra gerçekleşti.

16.05.2024 12:34
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in siyasi parti liderleriyle görüşmeleri devam ediyor. Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüşmek için İYİ Parti Genel Merkezi'ne geldi. Özel'i İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılarından Şükrü Kuleyn, Selcan Hamşıoğlu ve Enver Yılmaz karşıladı. Karşılamanın ardından Özel, Dervişoğlu'nun makam odasına geçti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi - Son Dakika

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