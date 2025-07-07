İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez, gündemi değerlendi Açıklaması

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağaradaki arama tarama faaliyeti sırasında askerlerin metan gazına maruz kalarak şehit olmasına ilişkin, "Askerlerimizi o mağaralara gaz dedektörleri olmadan neden gönderdiniz? Kim gönderdi onları oraya? Neden o askerlerimizde gaz maskeleri yoktu?" ifadelerini kullandı.

Çömez, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, metan gazından zehirlenen askerlere ilişkin Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in cevaplaması istemiyle soru önergesi verdiğini bildirdi.

İlk olarak 5 askerin şehit edildiği haberinin geldiğini, ardından şehit sayısının 12'ye yükseldiğini aktaran Çömez, "Acaba sayı daha mı fazla? Yaralılarımızın durumu nedir ve süreç nasıl işlemektedir? Buna dair bakanlığın net bir açıklama yapması lazım." dedi.

Şehitlerin, 28 Mayıs 2022'de şehit olan Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşına ulaşmak amacıyla arama yaptığı bilgisinin verildiğine işaret eden Çömez, bugüne kadar naaşın neden bulunamadığına ve neden yeni bir arama sürecinin başlatıldığına ilişkin sorularını dile getirdi.

Askerlerin söz konusu mağaraya önlem alınmadan girdiğini ileri süren Çömez, "Askerlerimizi o mağaralara gaz dedektörleri olmadan neden gönderdiniz? Kim gönderdi onları oraya? Neden o askerlerimizde gaz maskeleri yoktu?" sözlerini sarf etti.

İYİ Parti'li Çömez, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulması planlanan komisyona ilişkin de eleştirilerde bulundu.

Komisyonun nasıl çalışacağı ve şekline ilişkin kamuoyuna izahat verilmesini isteyen Çömez, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terör örgütünün karşısında diz çökmüş bir görüntüye bürünmesine asla onay vermeyeceklerini vurguladı.