İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, son 11 aylık dönemde Türkiye'ye yaklaşık 20 milyar dolarlık kaynağı belirsiz para girişi olduğunu söyledi.

Usta, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Merkez Bankası Başkanı ile Hazine ve Maliye Bakanı'nın son zamanlarda ortalıkta görünmediğini, bu işlerde sürekli beyanat vermek kadar hiç konuşmamanın da kötü olduğunu, ayarının tutturulması gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dünkü grup konuşmasındaki ekonomiye ilişkin açıklamalarını aktaran Usta, "Sayın Cumhurbaşkanı şimdi enflasyon savunmasına geçti. Daha önceki açıklamasında enflasyon gerçeğini kabul etmemişti. Şimdi gelişmiş ülkelerde enflasyon oranının dört veya beş katına çıktığını söylüyor. Bu yanlış bir tespittir. Bu enflasyonu küçümsemek ve bu işi sıradanlaştırmaktır. G-20 ülkelerinin 2020 enflasyonuna bakıldığında Japonya'da yüzde 0,6, Suudi Arabistan'da yüzde 1,1, Çin'de yüzde 1,5, İsviçre'de yüzde 1,5, Endonezya'da yüzde 1,9, Fransa'da yüzde 1,8, Güney Kore'de yüzde 3,7, Brezilya'da yüzde 10, Türkiye'de yüzde 36,1, Arjantin'de ise yüzde 50'dir." diye konuştu.

"Türkiye dünyada enflasyon şampiyonu"

Arjantin'in ödeme zorluğu çektiğini ve Türkiye ile aynı kategoride değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Usta, "Ödeme zorluğu çekmeyen ülkelere baktığımızda Türkiye, dünyada enflasyon şampiyonudur. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada bazı ülkelerin enflasyon oranının 3-4 kat arttığını söylüyor. Şimdi enflasyon oranı yüzde 1 olan bir ülkedeki 2-3 puanlık artış ile Türkiye'deki enflasyonu bir mi tutacağız? Bu istatistik bilimine aykırı. Böyle bir açıklama Cumhurbaşkanına yakışıyor mu? Bu enflasyonu küçümsemektir, bunun bedelini bütün Türkiye öder." ifadelerini kullandı.

Usta, başka ülkelerde de negatif faizin bulunduğunun doğru olduğunu ancak mukayeselerin de sağlıklı yapılması gerektiğini vurgulayarak "Hindistan'da politika faiz yüzde 4, enflasyon yüzde 5,6; yani 1,6'lık negatif faiz var. Hindistan'da bir yıl içindeki kur artışı yüzde 2 oldu. Eğer bize emsal alacak bir durumu olsaydı yüzde 90'ı aşan bir kur artışı olması gerekirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Benzer durumun Rusya ve diğer ülkelerde de görüldüğüne işaret eden Usta, Türkiye'de rakamların enflasyonun daha da yükseleceğini gösterdiğini, böyle bir beklenti varken politika faizinin negatifte tutulması durumunda milli paranın değerinin korunamayacağını savundu.

-"En başarısız olduğu alanda sürekli açıklamalarda bulunuyor"

Negatif politika faizi olmasına rağmen Türkiye'nin politika faizinde Avrupa'da birinci, dünyada ise onuncu durumunda olduğunu dile getiren Usta, "Sayın Erdoğan'ın ruh halini anlamak mümkün değil. En başarısız olduğu alanda sürekli açıklamalarda bulunuyor. 2023 hedeflerinden sürekli bahsediyor. Ama 2023 hedefleri fiyasko, çöp olmuştur. Milletimizin 2023'e ilişkin hayalleri AK Parti hükümetleri ve Erdoğan tarafından kırılmıştır. Buna rağmen sanki 2023 hiç gelmeyecekmiş gibi davranıyor. Bu da 2023 öncesi bir seçime işarettir. '2023'ü tutturacağız merak etmeyin' diyor ve 'en iyi savunma saldırıdır' anlayışıyla hareket ediyor." şeklinde konuştu.

Usta, 2023'te 500 milyar dolarlık ihracat hedefinin de diğer hedefler gibi çöp olduğunu, kasımda 2,7 milyar dolar cari açık verildiğini öne sürerek şunları kaydetti:

"Olumlu rakam gördüklerinde herkes konuşuyordu. Şimdi herkes susuyor. Kasım ayındaki cari açık gelince herkes sustu. 12 aylık cari açık 14,3 milyar dolardır. Cari açık ve ödemeler dengesinin finansmanında çok tuhaf bir durum var. Son 11 aylık dönemde Türkiye'ye yaklaşık 20 milyar dolarlık kaynağı belirsiz para girişi olmuştur. Çünkü Türkiye'ye artık sağlam kaynaklardan para girmiyor, bankacılık sistemi üzerinden para girmiyor. Türkiye'ye kimse borç para vermiyor, bu kadar güvensiz bir ortam var. Türkiye cari açığı, yaklaşık 20 milyar dolarlık kaynağı belirsiz para girişiyle sağlamıştır. Bu önümüzdeki dönem için çok büyük risktir. Ani gelen veya kayıtsız olan, ne olduğu belli olmayan paralar hızlı bir şekilde de çıkıyor, bunu da görmek gerekiyor."