Üye Girişi
İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika

İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu Açıklaması

13.01.2022 13:05
İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu Açıklaması

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, son 11 aylık dönemde Türkiye'ye yaklaşık 20 milyar dolarlık kaynağı belirsiz para girişi olduğunu söyledi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, son 11 aylık dönemde Türkiye'ye yaklaşık 20 milyar dolarlık kaynağı belirsiz para girişi olduğunu söyledi.

Usta, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Merkez Bankası Başkanı ile Hazine ve Maliye Bakanı'nın son zamanlarda ortalıkta görünmediğini, bu işlerde sürekli beyanat vermek kadar hiç konuşmamanın da kötü olduğunu, ayarının tutturulması gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dünkü grup konuşmasındaki ekonomiye ilişkin açıklamalarını aktaran Usta, "Sayın Cumhurbaşkanı şimdi enflasyon savunmasına geçti. Daha önceki açıklamasında enflasyon gerçeğini kabul etmemişti. Şimdi gelişmiş ülkelerde enflasyon oranının dört veya beş katına çıktığını söylüyor. Bu yanlış bir tespittir. Bu enflasyonu küçümsemek ve bu işi sıradanlaştırmaktır. G-20 ülkelerinin 2020 enflasyonuna bakıldığında Japonya'da yüzde 0,6, Suudi Arabistan'da yüzde 1,1, Çin'de yüzde 1,5, İsviçre'de yüzde 1,5, Endonezya'da yüzde 1,9, Fransa'da yüzde 1,8, Güney Kore'de yüzde 3,7, Brezilya'da yüzde 10, Türkiye'de yüzde 36,1, Arjantin'de ise yüzde 50'dir." diye konuştu.

"Türkiye dünyada enflasyon şampiyonu"

Arjantin'in ödeme zorluğu çektiğini ve Türkiye ile aynı kategoride değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Usta, "Ödeme zorluğu çekmeyen ülkelere baktığımızda Türkiye, dünyada enflasyon şampiyonudur. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada bazı ülkelerin enflasyon oranının 3-4 kat arttığını söylüyor. Şimdi enflasyon oranı yüzde 1 olan bir ülkedeki 2-3 puanlık artış ile Türkiye'deki enflasyonu bir mi tutacağız? Bu istatistik bilimine aykırı. Böyle bir açıklama Cumhurbaşkanına yakışıyor mu? Bu enflasyonu küçümsemektir, bunun bedelini bütün Türkiye öder." ifadelerini kullandı.

Usta, başka ülkelerde de negatif faizin bulunduğunun doğru olduğunu ancak mukayeselerin de sağlıklı yapılması gerektiğini vurgulayarak "Hindistan'da politika faiz yüzde 4, enflasyon yüzde 5,6; yani 1,6'lık negatif faiz var. Hindistan'da bir yıl içindeki kur artışı yüzde 2 oldu. Eğer bize emsal alacak bir durumu olsaydı yüzde 90'ı aşan bir kur artışı olması gerekirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Benzer durumun Rusya ve diğer ülkelerde de görüldüğüne işaret eden Usta, Türkiye'de rakamların enflasyonun daha da yükseleceğini gösterdiğini, böyle bir beklenti varken politika faizinin negatifte tutulması durumunda milli paranın değerinin korunamayacağını savundu.

-"En başarısız olduğu alanda sürekli açıklamalarda bulunuyor"

Negatif politika faizi olmasına rağmen Türkiye'nin politika faizinde Avrupa'da birinci, dünyada ise onuncu durumunda olduğunu dile getiren Usta, "Sayın Erdoğan'ın ruh halini anlamak mümkün değil. En başarısız olduğu alanda sürekli açıklamalarda bulunuyor. 2023 hedeflerinden sürekli bahsediyor. Ama 2023 hedefleri fiyasko, çöp olmuştur. Milletimizin 2023'e ilişkin hayalleri AK Parti hükümetleri ve Erdoğan tarafından kırılmıştır. Buna rağmen sanki 2023 hiç gelmeyecekmiş gibi davranıyor. Bu da 2023 öncesi bir seçime işarettir. '2023'ü tutturacağız merak etmeyin' diyor ve 'en iyi savunma saldırıdır' anlayışıyla hareket ediyor." şeklinde konuştu.

Usta, 2023'te 500 milyar dolarlık ihracat hedefinin de diğer hedefler gibi çöp olduğunu, kasımda 2,7 milyar dolar cari açık verildiğini öne sürerek şunları kaydetti:

"Olumlu rakam gördüklerinde herkes konuşuyordu. Şimdi herkes susuyor. Kasım ayındaki cari açık gelince herkes sustu. 12 aylık cari açık 14,3 milyar dolardır. Cari açık ve ödemeler dengesinin finansmanında çok tuhaf bir durum var. Son 11 aylık dönemde Türkiye'ye yaklaşık 20 milyar dolarlık kaynağı belirsiz para girişi olmuştur. Çünkü Türkiye'ye artık sağlam kaynaklardan para girmiyor, bankacılık sistemi üzerinden para girmiyor. Türkiye'ye kimse borç para vermiyor, bu kadar güvensiz bir ortam var. Türkiye cari açığı, yaklaşık 20 milyar dolarlık kaynağı belirsiz para girişiyle sağlamıştır. Bu önümüzdeki dönem için çok büyük risktir. Ani gelen veya kayıtsız olan, ne olduğu belli olmayan paralar hızlı bir şekilde de çıkıyor, bunu da görmek gerekiyor."

YORUMLAR
500

Erhan Usta, Enflasyon, İYİ Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika


Dünya diken üstünde! Bilim insanları Omicron varyantının neden çok büyük bir tehdit olduğunu 6 maddeyle anlattı Dünya diken üstünde! Bilim insanları Omicron varyantının neden çok büyük bir tehdit olduğunu 6 maddeyle anlattı         
13:26
Hırsızların yeni hedefi zeytinyağı! 5 litresi 320 TL'ye kadar çıkan 17 teneke zeytinyağını çaldılar Hırsızların yeni hedefi zeytinyağı! 5 litresi 320 TL'ye kadar çıkan 17 teneke zeytinyağını çaldılar         
13:18
Ayrıntılar gelmeye devam ediyor! HDP'li vekille fotoğrafları çıkan PKK'lı teröriste gizlice ilaç yardımı yapmışlar Ayrıntılar gelmeye devam ediyor! HDP'li vekille fotoğrafları çıkan PKK'lı teröriste gizlice ilaç yardımı yapmışlar         
12:55
İçindeki cin çıksın diye 100 kere oklavayla vurmuşlar! Bu çağda sözde hocaya götürülen Özge Nur hayatını kaybetti! İçindeki cin çıksın diye 100 kere oklavayla vurmuşlar! Bu çağda sözde hocaya götürülen Özge Nur hayatını kaybetti!         
11:58
HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu: Fotoğrafın muhatabı Erdoğan'dır! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu: Fotoğrafın muhatabı Erdoğan'dır!         
11:47
Son Dakika: MSB, Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntülerle ilgili inceleme başlattı Son Dakika: MSB, Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntülerle ilgili inceleme başlattı         
11:42
Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, ünlü müzisyen Selami Şahin'in kızı çıktı! Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, ünlü müzisyen Selami Şahin'in kızı çıktı!         
11:09
Galatasaray'da kriz bitmiyor! Mayıs ayında tam 250 milyon TL'lik ödeme yapılması gerekiyor Galatasaray'da kriz bitmiyor! Mayıs ayında tam 250 milyon TL'lik ödeme yapılması gerekiyor         
10:35
15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı 15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı         
10:04
Meteoroloji'den ülkenin doğusu için çok kuvvetli yağış uyarısı! Kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak Meteoroloji'den ülkenin doğusu için çok kuvvetli yağış uyarısı! Kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak         
10:03
Şansa bak! Definecinin toprağı tırnaklarıyla kazıyarak çıkardığı taşın içindeki altınlar bitmek bilmedi Şansa bak! Definecinin toprağı tırnaklarıyla kazıyarak çıkardığı taşın içindeki altınlar bitmek bilmedi         
09:32
Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım         
09:16
Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi         
08:43
Kadir İnanır aylar sonra ilk kez görüntülendi: Sağlığım yerinde! Kadir İnanır aylar sonra ilk kez görüntülendi: Sağlığım yerinde!         
07:48
Lise öğrencisi dolmuşun açık kapısından düştü! Lise öğrencisi dolmuşun açık kapısından düştü!         
19:07
Kadın, kendisini takip edip tacizde bulunan şahsı bıçakladı Kadın, kendisini takip edip tacizde bulunan şahsı bıçakladı         
19:06
Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem         
16:18

Son Dakika Haberleri
13:21 Anneannesinin Dilara Yıldız'a yaktığı ağıt yürek dağladı: Eceline mi aşık oldun yavrum?
13:17 Hırsızların yeni hedefi zeytinyağı! 5 litresi 320 TL'ye kadar çıkan 17 teneke zeytinyağını çaldılar
12:54 Yatağında cansız bulunmuştu! Minik Ayşenur'un ölümündeki dede detayı, Yörük kızı Müslüme'yi hatırlattı
12:47 Ahmet Davutoğlu: Millet İttifakı'nın bir parçası değiliz, ittifak yapıları değişebilir
12:23 Avrupa'nın en büyük bankası Unicredit'ten dolar-TL tahmini: Dolar 18 liraya çıkacak!
12:14 Cinsel ilişki sonrası vücudundaki kızarıklıkları gördü, hemen doktora koştu
12:13 Ebrar Karakurt, sevgilisinin derin göğüs dekoltesine sessiz kalamadı: Öldürdün artık nabzımı yoklama
11:57 Metaverse çılgınlığı sürüyor! Sultanahmet ve Ayasofya Camisi'ni bile satışa çıkardılar
11:47 Konyaspor'dan bir anlamlı hareket daha! Tesislere Ahmet Çalık'ın adı verilecek
11:47 HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu: Fotoğrafın muhatabı Erdoğan'dır!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2022 13:37:20. #1.11#
SON DAKİKA: İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement