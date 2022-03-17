İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta, gündemi değerlendirdi Açıklaması

17.03.2022 16:02
İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta, gündemi değerlendirdi Açıklaması

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Merkez Bankası yüzde 14 ile borç veriyor ama Hazine yüzde 26 ile borçlanıyor.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Merkez Bankası yüzde 14 ile borç veriyor ama Hazine yüzde 26 ile borçlanıyor. Bu hesabı nasıl yapıyorlar, nasıl bir kafadır? Bilmek mümkün değil." dedi.

Usta, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Merkez Bankasının politika faizini sabit tutan kararını anımsatarak alınan kararla şimdiye kadar yürütülen programının çöktüğünün ortaya çıktığını söyledi. Hükümetin sürekli yeni ekonomi modeline ilişkin açıklamalar yaptığını dile getiren Usta, "Yazık değil mi? Enflasyon yüzde 70'e gidecek. Türkiye'nin kaybettiği vakit ne olacak? Millet fakirleşti. Milleti oyaladılar. Bunun hesabını Merkez Bankası da hükümet de vermek zorundadır. 'Rekabetçi kur' deyip sonra vazgeç. 'Çin modeli', "Türkiye ekonomi modeli', sonra bunlardan da vazgeç. Türkiye vakit kaybetmiştir. Bunların sonucunda yüksek bütçe açığı, yüksek enflasyon, yüksek cari açık ve yavaşlayan büyümeyi aynı anda yaşadık. Özellikle yüksek bütçe açığı çok büyük bir risk. Bu dördünün aynı anda kötü olduğu bir dönemi nadir yaşadık. Bu bir krizdir. Yanlış politikaların, milleti oyalamanın, iş bilmemenin ve Merkez Bankasına müdahale etmenin sonucunda bunları yaşıyoruz." diye konuştu.

"Türkiye, enflasyonda Arjantin'i bile geride bıraktı"

Ekonomiye ilişkin grafikler gösteren ve farklı ülkelerden rakamlar paylaşan Usta, Türkiye'nin enflasyonda Arjantin'i bile geride bıraktığını söyledi.

Türkiye'nin para politikasının sürdürülebilir olmadığını iddia eden Usta, "Biz faizin arttırılmasından yana değiliz, yüksek faizden şikayet eden bir partiyiz. Ama şimdi politika faizini düşük tutmanın ekonomiye faydası yok. Merkez Bankası yüzde 14 ile borç veriyor ama Hazine yüzde 26 ile borçlanıyor. Bu hesabı nasıl yapıyorlar, nasıl bir kafadır? Bilmek mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Usta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın enflasyonla nasıl mücadele edeceğine yönelik kapsamlı bir açıklama yapması gerektiğini belirterek "Siz, 'Politika faizini etkisiz hale getireceğim, enflasyonla mücadele etmeyeceğim.' derseniz Türk lirasından kaçış başlayacaktır." diye konuştu.

Öncelikle ekonomide güvenin tesis edilmesi gerektiğini dile getiren Usta, yetkililerin ekonomiyle ilgili her gün konuşmalarının yanlış olduğunu söyledi. Ekonomiye ilişkin önerilerini anlatan Usta, şöyle devam etti:

"Öncelikle hortumlar kesilecek. Türkiye soyuluyor, her gün yeni bir soygun dosyasını açıyoruz. Bu vurguna, soyguna dağ olsa dayanmaz. Millet fakirleşiyor, birileri zengin oluyor ama bunun bedelini millet ödüyor. Para ve maliye politikasının uyumlu ve tutarlı şekilde kullanılması gerekiyor. 'Politika faizini etkisiz hale getirdik' sözünden Sayın Nebati'nin tövbe etmesi lazım. Merkez Bankasına müdahale edilmemesi gerekir. Merkez Bankası Başkanı'nın gönderilip yerine ekonomiyi bilen birinin getirilmesi gerekir. Bütçede çok ciddi israfa yönelik harcamalara son verilmesi lazım. Döviz üzerinden verilen işlerden vazgeçilmesi gerekir. Bu kafa devam ederse Türkiye 2023 yılında tarihin en yüksek bütçe açığını verecek. Az konuşan bir yönetime ve Türk lirasına itibar kazandıracak bir ekonomi programına ihtiyaç var."

"Kırtasiyecilik ile bürokrasiyi birbirine karıştırıyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yurt dışı temaslarına da değinen Usta, "Toplantılara katılan firmalara bakıldığında sadece İstanbul'daki gayrimenkullerin pazarlandığı bir toplantı olduğunu görüyoruz. Sayın Nebati, emlakçılığa soyunmuş. Toplantıya katılan firmalara bakıldığında konut yapan firmalar olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Usta, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin bürokrasiye yönelik açıklamalarını da aktararak "Yabancılara güven vereceğini zannediyor. Güler misin ağlar mısın? Bu yüzden yabancı yatırımcı gelmiyor. Kural olmadığı, şahsa göre hareket edildiği için bu ülkeye yatırım gelmiyor. Bunu farkında olmayan bir Hazine Bakanı var. 'Biz hukuk çiğneriz yeter ki siz gelin, devletin kuralını tanımayız' diyen bir bakan tarafından bu ülkenin maliye ve hazinesi yönetiliyor. Kırtasiyecilik ile bürokrasiyi birbirine karıştırıyor. Böyle diye diye devleti batırdılar."

Usta, Türkiye ekonomisi üzerinde şimdiye kadar Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın etkisinin olmadığını ancak bundan sonra savaş etkisinin de görüleceğini belirtti.

Seçim Kanununda değişiklik teklifine ilişkin bir soruya ise Usta, "Ne olursa olsun 'Hodri meydan.' diyoruz. Yapılacak hiçbir değişiklik millet ittifakını olumsuz etkilemeyecektir. Bu, iktidardan gidişin telaşıdır. İttifakları kendileri getirdiler şimdi de zayıflatıyorlar." cevabını verdi.

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Merkez Bankası, İYİ Parti, Politika, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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