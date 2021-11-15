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İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı - Son Dakika

İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı

15.11.2021 12:18

Terör örgütü PKK lideri Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın ölümünün ardından, İYİ Parti Grupbaşkanvekili Erhan Usta dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Osman Öcalan'ın gözüne siyah bant çekilen fotoğrafı paylaşan Usta, "Ateşi bol olsun" yorumunu paylaştı.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan, Irak'ın Erbil kentinde corona virüsü nedeniyle tedavi gördüğü hastanede bu sabah 04.30 sularında öldü. Osman Öcalan, temmuz ayında geçirdiği beyin felci nedeniyle hareket kabiliyetini ve konuşma yetisini tamamen kaybetmişti.

"ATEŞİ BOL OLSUN"

Osman Öcalan'ın ölüm haberi sonrası İYİ Parti Grupbaşkanvekili Erhan Usta'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Osman Öcalan'ın gözüne siyah bant çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Usta, "Terörist Osman Öcalan ölmüş. TRT ve Ak Parti camiasına başsağlığı dilerim. Ateşi bol olsun!" ifadelerine yer verdi.

İşte İYİ Partili Usta'nın o paylaşımı;

İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk, koronadan hayatını kaybeden Osman Öcalan'ın gözüne siyah bant çekti

YORUM BOMBARDIMANA TUTULDU

İYİ Partili Erhan Usta'nın paylaşımına kısa sürede çok sayıda yorum yapıldı.

İşte yapılan yorumlardan bazıları;

- Erhan bey cenazeye sizden kim gider?

- Gözünü neden karaya boyadın.

- Yüzünüze karşı "Burası Kürdistan" diye çemkirilirken niye sesiniz çıkmadı sayın vekil?

- Erhan Usta seni heyecanla takip ediyordum ama kendi kendinizi bitiriyorsunuz. Hiç yakışıyor mu böyle bir twet atmak size, bu ne biçim twet ya? Ayıp ayıp bunu söylemen için önce siz PKK savunucularıyla ittifak kurmayacaksınızyazık…

- Çok yakın takip ediyorsunuz maşallah... Sizin de başınız sağolsun.

- Ne kadar siyasetçi ciddiyetinden uzak bir twit, yazık.

İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı

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Son Dakika Politika İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı - Son Dakika
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