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İYİ Parti Honaz Belediye Başkan Adayı Enver Kiraz Adaylıktan Çekildi - Son Dakika
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İYİ Parti Honaz Belediye Başkan Adayı Enver Kiraz Adaylıktan Çekildi

İYİ Parti Honaz Belediye Başkan adayı Enver Kiraz, adaylıktan çekildiğini açıkladı. Kiraz, parti içi yaşanan sıkıntıların aşılamayacak boyutta olduğunu belirterek aday olmamaya karar verdiğini ifade etti.

İYİ Parti Honaz Belediye Başkan Adayı Enver Kiraz Adaylıktan Çekildi
22.01.2024 - 17:07,
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İYİ Parti Honaz Belediye Başkan adayı Enver Kiraz, adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Kiraz, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart yerel seçimleri için vatandaşların gösterdiği ilgi nedeniyle belediye başkanlığına aday olmaya karar verdiğini belirtti.

Honaz'a güzel hizmetler yapabilmek için İYİ Parti'nin teklifini kabul ettiğini vurgulayan Kiraz, "Gelinen bu aşamada parti içi yaşanan sıkıntıların aşılamayacak boyutta olduğunu görüyorum. Ekip arkadaşlarımla yaptığımız istişareler sonucu aday olmamaya karar verdim. Aldığımız bu kararın hayırlı olmasını diliyorum. Bizlere gönüllerini açan, destek vereceğini ifade eden herkesin hakkını helal etmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İYİ Parti Honaz Belediye Başkan Adayı Enver Kiraz Adaylıktan Çekildi - Son Dakika
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