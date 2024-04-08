İYİ Parti İzmir Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özlale, partisinden istifa ettiğini açıkladı.
Sosyal medya hesabı üzerinden istifa ettiğini duyuran Özlale, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Geldiğimiz noktada partimizin ilk günlerdeki heyecanının kalmadığını, makul çözümler sunmanın mümkün olmadığını ve siyaset üretmenin imkansız olduğunu üzülerek görüyorum. Bu nedenle istifamı sunma kararı aldım. Sizinle birlikte çalışmak ve milletimiz adına görev yapmak benim için her zaman büyük bir onur ve ayrıcalık olmuştur. Sizinle birlikte yürümenin getirdiği güzel anıları hiçbir zaman unutmayacağım. Bu süre zarfında birlikte çalıştığım herkese tüm içtenliğimle teşekkür ederim." - ANKARA
Son Dakika › Politika › İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale Partiden İstifa Etti - Son Dakika
Bahçılı ilçesinde Hacı Hidayet Doğruer Mahallesi'nin yeni muhtarı olarak seçilen Medine Çetin, mazbatasını alarak görevine başladı. Üç çocuk annesi Çetin, mahallenin sorunlarını çözmek ve hizmetleri en iyi şekilde sunmak için çalışacağını belirtti. Kadınlarla sürekli iletişim halinde olacağını ve mahalleyi daha da güzelleştirecek sosyal çalışmalar yapacağını ifade eden Çetin, destek veren herkese teşekkür etti.
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 10 Nisan Polis Haftası törenle kutlandı. Kaymakamlık bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk büstüne çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemine ilişkin polis memuru Eda Ulutaş tarafından yapılan konuşmanın ardından tören sona erdi. Törene Çelikhan Belediye Başkanı Mahmut Şahin, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Yıldırım ve diğer ilgililer katıldı.
Adana'da Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Arıkan, Emniyet Teşkilatının ülkenin huzur ve güvenliği için üstün bir gayret ve fedakarlık içerisinde çalıştığını belirtti. Törenin ardından çeşitli polis araçları Atatürk Caddesi'nden geçiş yaptı.
Şirinler köyünde yapılan muhtarlık seçimini 20 yaşındaki Mustafa Doğan kazandı. Mazbatasını alan Doğan, köydeki eksiklikleri gidermek için çalışmalara başlayacağını belirtti. Diğer muhtarlar tarafından tebrik edilen Doğan, gençler için bir örnek olmayı hedefliyor.
Artvin Valisi Cengiz Ünsal, kentteki asayiş olaylarına ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. Vali Ünsal, terör örgütleri, göçmen kaçakçılığı, zehir tacirleri ve organize suç örgütleriyle mücadele başta olmak üzere kaçakçılık, asayiş ve trafik suçlarına kararlı bir şekilde mücadele ettiklerini belirtti. Mart ayında gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda FETÖ şüphelisi 2 kişi yakalandı, terör örgütü propagandası yapan 8 internet sitesi kapatıldı. Ayrıca düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 5 operasyon gerçekleştirildi ve 26 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Uyuşturucuyla mücadelede ise 12 operasyon gerçekleştirildi ve 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Kaçakçılık suçlarına yönelik 10 şüpheli gözaltına alındı ve çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi. Ayrıca geçen ay meydana gelen 238 asayiş olayının yüzde 92'si aydınlatıldı.
1875 yılında kurulan Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü Edirne'de düzenlenen törenle kutlandı. Törende konuşan Emniyet Müdürü Onur Karaburun, güven ve huzurun egemen olması adına yapılan çalışmalara vurgu yaparak, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. yılını kutladı.
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