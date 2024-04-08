İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale Partiden İstifa Etti

Politika

İYİ Parti İzmir Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özlale, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden istifa ettiğini duyuran Özlale, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Geldiğimiz noktada partimizin ilk günlerdeki heyecanının kalmadığını, makul çözümler sunmanın mümkün olmadığını ve siyaset üretmenin imkansız olduğunu üzülerek görüyorum. Bu nedenle istifamı sunma kararı aldım. Sizinle birlikte çalışmak ve milletimiz adına görev yapmak benim için her zaman büyük bir onur ve ayrıcalık olmuştur. Sizinle birlikte yürümenin getirdiği güzel anıları hiçbir zaman unutmayacağım. Bu süre zarfında birlikte çalıştığım herkese tüm içtenliğimle teşekkür ederim." - ANKARA