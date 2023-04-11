Hilmi Kahraman, İYİ Parti Kırklareli milletvekili adaylığından çekildi - Son Dakika
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Hilmi Kahraman, İYİ Parti Kırklareli milletvekili adaylığından çekildi

11.04.2023 15:45
Hilmi Kahraman, İYİ Parti Kırklareli milletvekili adaylığından çekildi

İYİ Parti'de 28. dönem Kırklareli milletvekili adayı olarak 3'üncü sıradan gösterilen Hilmi Kahraman, adaylıktan çekildiğini açıkladı.

İYİ Parti'de 28. dönem Kırklareli milletvekili adayı olarak 3'üncü sıradan gösterilen Hilmi Kahraman, adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Kahraman, yaptığı yazılı açıklamada, YSK'ya adaylık istifasını sunduğunu belirtti.

Aday adayı dahi olmayan birinin aday gösterilmesine tepkisini göstermek amacıyla bu yola başvurduğunu ifade eden Kahraman, şunları kaydetti:

"3 Mart'ta 'bize adaylık konusunda dayatma yapılıyor' deyip masadan kalkan iradenin, Kırklareli'nde aday adayı dahi olmayan bir kişiyi aday olarak dayatması kabul edilemez ve doğru değil. Halkımıza, teşkilatlarımıza ve tüm adaylarımıza yapılan haksızlığa işaret etmek için İYİ Parti Kırklareli milletvekili adaylığımdan istifa ediyorum. Ülkemiz ve milletimiz için en hayırlısı ne ise onun olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: AA
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