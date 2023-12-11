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İYİ Parti Kırşehir İl Başkanı Müfit Göçen istifa etti - Son Dakika
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İYİ Parti Kırşehir İl Başkanı Müfit Göçen istifa etti

İYİ Parti Kırşehir İl Başkanı Müfit Göçen, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Göçen, partinin önünü açmak ve kan değişikliği yaşamanın faydalı olacağı inancıyla istifa ettiğini belirtti. Teşkilata destek verenlere teşekkür eden Göçen, İYİ Parti'ye olan inancını ve Genel Başkan Meral Akşener'e olan bağlılığını bir kez daha ifade etti.

İYİ Parti Kırşehir İl Başkanı Müfit Göçen istifa etti
11.12.2023 - 17:15,
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İYİ Parti Kırşehir İl Başkanı Müfit Göçen, görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Göçen, yaptığı yazılı açıklamada, İYİ Parti Kırşehir Kurucu İl Başkanı olarak atandığı 2017'den bu yana görev yaptığını hatırlatarak, "Belediye başkan adayı olmadığım ve partimin önünü açarak kan değişikliği yaşamanın faydalı olacağı inancı ile geçtiğimiz hafta sözlü olarak bildirdiğim istifamı bugün Genel Başkanlık makamına ilettim." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Kırşehir teşkilatına destek verenlere teşekkür eden Göçen, "Ülkemizde yaşanmakta olan zorlu süreçte İYİ Parti'ye ihtiyaç olduğuna inancımı, desteğimi ve Genel Başkanım Sayın Meral Akşener'e bağlılığımı bir kez daha ifade ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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