İYİ Parti'li Sedat Kılınç İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun başdanışmanı olarak atandı - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti'li Sedat Kılınç İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun başdanışmanı olarak atandı

İYİ Parti\'li Sedat Kılınç İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu\'nun başdanışmanı olarak atandı

İYİ Parti'den Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun imzasıyla yapılan görevlendirmede, Sedat Kılınç'ın Genel Başkan Başdanışmanlığı görevine atandığı açıklandı. Kılınç, daha önce İYİ Parti'den Melikgazi Belediye Başkan Adayı olarak seçimlere katılmıştı.

29.07.2024 14:04  Güncelleme: 14:05
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İYİ Parti'li Sedat Kılınç; İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun başdanışmanı olarak atandı.

İYİ Parti'den Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun imzasıyla yapılan görevlendirmede; "Parti tüzüğümüzün 47. maddesi beşinci fıkrası uyarınca Genel Başkan Başdanışmanlığı görevine Sayın Sedat Kılınç atanmıştır. Bilgilerinize rica ederim" denildi.

İş insanı Sedat Kılınç; 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde İYİ Parti'den Melikgazi Belediye Başkan Adayı olmuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İYİ Parti'li Sedat Kılınç İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun başdanışmanı olarak atandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İYİ Parti'li Sedat Kılınç İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun başdanışmanı olarak atandı - Son Dakika
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