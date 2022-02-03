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İYİ Parti'li Usta: Enflasyon en büyük istikrarsızlık kalemidir - Son Dakika

İYİ Parti'li Usta: Enflasyon en büyük istikrarsızlık kalemidir

03.02.2022 15:44
İYİ Parti'li Usta: Enflasyon en büyük istikrarsızlık kalemidir

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon rakamlarına ilişkin, "Bu enflasyon rakamları zannediyorum son 30 yılın en büyük rakamları. Oysaki enflasyon en büyük istikrarsızlık kalemidir" dedi.

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon rakamlarına ilişkin, "Bu enflasyon rakamları zannediyorum son 30 yılın en büyük rakamları. Oysaki enflasyon en büyük istikrarsızlık kalemidir" dedi.

İYİ Parti'li Erhan Usta, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Usta, yıllık enflasyonun 48,69'a çıktığını belirterek, "Bu çok büyük bir enflasyon. Yapılan memur ve emekli maaş artışlarını dikkate aldığımızda bu zamların tamamı son iki aylık enflasyon ile gitmiş oldu. Memurlar bundan sonra keseden yiyecekler. Üretici açısından da büyük bir enflasyon var. TÜİK muhtemelen üç haneli olmamasına özen göstermiş. Bu enflasyon rakamları zannediyorum son 30 yılın en büyük rakamları" dedi.

'ENFLASYONLA MÜCADELE EDİLMİYOR'

Usta, Türkiye'de enflasyonla mücadele edilmediğini savunarak, "Enflasyonla mücadeleye yönelik hiçbir program uygulanmıyor. Bu çok net şekilde ortada. Oysaki enflasyon, en büyük istikrarsızlık kalemidir. Fiyat istikrarını sağlayamayan bir ekonomi hiçbir istikrarı sağlayamaz. Dolayısıyla bu kadar önemli bir konu ortadayken bununla ilgili mücadele programının olmaması kabul edilebilir değildir. Bakalım önümüzdeki ay ağızlarına sakız yapacakları nasıl bir modelden bahsedecekler. Çünkü model dedikleri şey, tamamen çökmüş durumdadır" diye konuştu.


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Türkiye İstatistik Kurumu, Erhan Usta, İYİ Parti, Enflasyon, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika İYİ Parti'li Usta: Enflasyon en büyük istikrarsızlık kalemidir - Son Dakika


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