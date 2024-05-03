İYİ Parti lideri Dervişoğlu başkanlığında ilk GİK Toplantısı başladı - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti lideri Dervişoğlu başkanlığında ilk GİK Toplantısı başladı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu liderliğindeki yeni Genel İdare Kurulu üyeleri, ilk kez toplandı. İYİ Parti'nin geçtiğimiz hafta sonu yapılan 5. Olağanüstü Kurultayı'nda belirlenen GİK, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda Dervişoğlu, Başkanlık Divanı'nı oluşturacak. İYİ Parti Tüzüğü'ne göre genel başkan, Başkanlık Divanı'na GİK dışından 3 isim atayabiliyor.

03.05.2024 18:54
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İYİ Parti lideri Dervişoğlu başkanlığında ilk GİK Toplantısı başladı

ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu liderliğindeki yeni Genel İdare Kurulu üyeleri, ilk kez toplandı.

İYİ Parti'nin geçtiğimiz hafta sonu yapılan 5. Olağanüstü Kurultayı'nda belirlenen GİK, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda Dervişoğlu, Başkanlık Divanı'nı oluşturacak.

İYİ Parti Tüzüğü'ne göre genel başkan, Başkanlık Divanı'na GİK dışından 3 isim atayabiliyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İYİ Parti lideri Dervişoğlu başkanlığında ilk GİK Toplantısı başladı - Son Dakika

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