İYİ Parti Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Turgut Bucak Adaylıktan Çekildi

Politika

Adaylıktan çekildiğini duyuran İYİ Parti merkez Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Turgut Bucak, "İYİ Parti Antalya Muratpaşa Belediye Başkan Adayı olarak ilan edildiğim günden bu yana elimden gelen tüm maddi ve manevi çabayı kendi gücümle gösterirken, partimiz teşkilatı tarafından yalnız bırakıldığımı gördüm" dedi.

İYİ Parti Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Turgut Bucak adaylıktan çekildiğini açıkladı. Turgut Bucak istifası ile ilgili yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Muratpaşa'da yıllardır esnaflık yapmaktayım. Halkımız ve esnafımızla hep iç içeyim. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i Cumhurbaşkanı yapmak amacıyla 2017 yılında MHP'den İYİ Parti'ye geçtik. Milletimize umut oluşturduk. Yeni bir alternatif sunduk. Milletimizin tercihi nedeniyle Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i Cumhurbaşkanı seçtirme konusunda başarılı olamasak da parti olarak parlamentoda anlamlı ölçüde yer almasını sağladık. Söz konusu bu süreçlerde, İYİ Parti'den 27. ve 28. dönem milletvekili aday adayı oldum, görevlerimi eksiksiz yerine getirdim. 2019 yerel seçimlerinde ise partimizin uygun gördüğü ittifak sayesinde iş birliği ile elde ettiğimiz başarılarla, Antalya'nın da içinde olduğu Büyükşehirlerde ve tüm seçim sürecinde halkımızda bir umut oluşturduk. 2024 seçimlerinde de partimiz, çalışma arkadaşlarımız ve genel merkezimiz tek başına seçime girme kararı aldı. Ben de bu kararın gereği olarak bu kritik ve zorlu süreçte İYİ Parti Muratpaşa Belediye Başkan adayı oldum. Ancak İYİ Parti Antalya Muratpaşa Belediye Başkan adayı olarak ilan edildiğim günden bu yana elimden gelen tüm maddi ve manevi çabayı kendi gücümle gösterirken, partimiz teşkilatı tarafından yalnız bırakıldığımı gördüm. Yaptığım somut değerlendirmeler sonucunda, milletimiz için doğru olanı yapmak uğruna İYİ Parti Antalya Muratpaşa Belediye Başkanlığı adaylığından çekiliyorum." - ANTALYA