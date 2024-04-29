İYİ Parti Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı ve üyeleri istifa etti - Son Dakika
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İYİ Parti Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı ve üyeleri istifa etti

İYİ Parti Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı ve üyeleri istifa etti

İYİ Parti Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı Tevfik Demir, yaklaşık 2 yıldır sürdürdüğü görevinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Demir, istifa gerekçesini, parti içinde yaşanan aday belirleme ve meclis üyelerinin belirlenmesi sürecinde ilçe başkanı ve yönetim kurulunun yok hükmünde sayılmasına bağladı. Demir, partinin kuruluş amacını ve heyecanını yitirdiğini belirtirken, ilçeye hizmet etmeye devam edeceğini vurguladı.

29.04.2024 14:09
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İYİ Parti Mustafakemalpaşa İlçe Başkanlığı görevini yaklaşık 2 yıldır sürdüren Tevfik Demir, hem başkanlıktan hem de parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Partinin kuruluş hedefini ve heyecanını yitirdiğini belirten Demir, "31 Mart yerel seçimleri öncesinde gerek aday belirleme, gerekse meclis üyelerinin belirlenmesi sırasında ilçe başkanı ve yönetim kurulunun 'yok hükmünde' sayılması ise bizleri üzdü" dedi.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı istifa açıklamasında Demir, şu cümlelere yer verdi;

"Bugün itibari ile 25 Ekim 2017 yılından bu yana görev aldığım ve son 2 dönemdir seçilmiş İYİ Parti Mustafakemalpaşa İlçe Başkanlığı görevinden ve İyi Parti üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım. İstifa etmeyi bir süredir düşünmekteydim. Ancak partinin zarar görmemesi adına seçim süreci ve genel kongre sürecinin tamamlamasını bekledim. 4,5 yıllık süreçte İyi Parti İlçe Başkanı olarak muhalefet görevini ekibimle beraber layığı ile yaptığıma inanıyorum. Ancak geldiğimiz noktada halkımızın gösterdiği yolda artık 'kenara çekilme' zamanın geldiğini gördüm. 31 Mart yerel seçimleri öncesinde yaşananlar bana bu kararı almam gerektiğini gösterdi. Bu partiye böylesine özverili bir şekilde hizmet etmemize rağmen, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde gerek aday belirleme, gerekse meclis üyelerinin belirlenmesi sırasında ilçe başkanı ve yönetim kurulunun 'yok hükmünde' sayılması bizleri son derece üzmüştür. O gün istifa etmem gerekirken, partinin seçim üstü zarar görmemesi adına bu kararımı seçim sonrasına erteledim. Seçim sonrası parti tarafından alınan karar ile gidilen genel kongre sürecinde ise bu kararımı bildirmenin etik olmayacağını düşünerek bugüne ertelemiş oldum. Yerel seçim çalışmalarını tüm imkansızlıklara, maddi ve manevi hiçbir desteğin olmamasına rağmen, ben ve yönetim kurulum elimizden geleni, hatta daha fazlasını yaparak sürdürdük. Ancak son bir yılda gerek üst düzey, gerekse il ve ilçe bazlarında partinin kan kaybı herkesin malumudur. Bu da 31 Mart Yerel seçimlerine tüm Türkiye'de olduğu gibi Mustafakemalpaşa'da da sandığa yansıdı."

Partinin kuruluş amacı ve heyecanını yitirdiğinin ortada olduğunu belirten Demir, "Buna rağmen ortada bir başarısızlıktan söz edilecekse biz bunu göğüslemeye hazırız. Bundan böyle ilçemiz için hangi platformda olursa olsun hizmet etmeye devam edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İYİ Parti Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı ve üyeleri istifa etti - Son Dakika

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