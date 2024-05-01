İYİ Parti'nin Yeni Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Oldu - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti'nin Yeni Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Oldu

İYİ Parti'de genel başkanlık görevi değişti. Meral Akşener'in yerine parti genel başkanlığına Müsavat Dervişoğlu seçildi. Yeni lider, görevi Akşener'den devraldı ve partinin yeni dönemini başlattı.

01.05.2024 13:33  Güncelleme: 13:37
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İYİ Parti'de 5. Olağanüstü Kurultay'ın üçüncü turunda genel başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu görevi eski genel başkan Meral Akşener'den devraldı. Dervişoğlu, devir teslim sırasında yaptığı konuşmada "Bu yolculuğun nasıl başladığına şahitlik edenlerdenim. Milletimiz için, hürriyet ve istiklal için, demokrasimiz için, bu zamana kadar unutulanları hatırlatmak için, devletimiz için de itibar yolculuğu diyoruz. Yolculuğumuzun her adımında Sayın Genel Başkanımızın teri, mücadelesi, fedakarlıkları var. Ben Türk milletinin huzurunda kendisine ülkemize katkılarından dolayı şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

"SADECE BİR KOLTUK DEVRALMIYORUM, BİR ÜLKÜYÜ TESLİM ALIYORUM"

Dervişoğlu ayrıca, "Sadece bir koltuk devralmıyorum; bir ülküyü, bir hedefi ve idealler demetini teslim alıyorum. Onu da bir bayrak gibi teslim alıyorum. O bayrağı daha yükseklere taşımanın, kutlu hedeflere götürmenin sözünü veriyorum" ifadelerini kullandı.

"BİR BİRİKİM DEVREDİYORUZ"

Meral Akşener ise şunları söyledi: "Biz partimizi kurarken 'ben' değil 'biz' olduk. Çok ilginç bir kurultay oldu. Herkesin herkese hakaret ettiği kongreleri biliyor Türkiye ama biz bir ilki başardık. Bundan sonraki fasılda iktidarın yolu açılacak. Evet ben bir sandalye değil, hepimizin ortak birikimini de devrediyorum. Bu değişim umuyorum gençlerimize de örnek olacak. Ben çok mutluyum"

Devir teslim töreninin ardından Müsavat Dervişoğlu ve yeni parti yönetimi Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Kaynak: DHA

Meral Akşener, İYİ Parti, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti'nin Yeni Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Oldu - Son Dakika

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