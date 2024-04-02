İYİ Parti Olağanüstü Kurultay Takvimi Gelecek Hafta Netleşecek

Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aldığı karar doğrultusunda olağanüstü kurultay sürecine ilişkin takvimin gelecek hafta netleşmesi bekleniyor.

İYİ Parti, 31 Mart Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 3,77 oy aldı. Bunun ardından bazı partililer, İYİ Partinin hedeflenen ve beklenenden düşük oy alınması nedeniyle Meral Akşener'e "istifa" çağrısında bulundu. Dün seçime ilişkin partisinin genel merkezinde konuşan Akşener, "Parti tüzüğümüzün genel başkan olarak bana verdiği yetki gereğince en kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız" dedi.

Akşener, olağanüstü kurultayda genel başkanlığa aday olup olmayacağına ilişkin bilgi vermedi.

Partide seçimli olağanüstü kurultay takvimine ilişkin sürecin gelecek hafta başında netleşmesi bekleniyor. Bu kapsamda Akşener'in milletvekilleri, Başkanlık Divanı ve Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle bir araya gelerek hem yerel seçimin sonuçlarına hem de seçimli olağanüstü kurultay sürecine ilişkin istişarede bulunması planlanıyor. İYİ Partinin tüzüğüne göre, seçimli olağanüstü kurultay, Genel Başkan veya GİK'in gerek görmesi halinde veya Kurultay delegelerinin, en az üçte birinin noterden onaylı yazılı istemleri üzerine 60 gün içerisinde yapılması gerekiyor. - ANKARA