İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aldığı karar doğrultusunda olağanüstü kurultay sürecine ilişkin takvimin gelecek hafta netleşmesi bekleniyor.
İYİ Parti, 31 Mart Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 3,77 oy aldı. Bunun ardından bazı partililer, İYİ Partinin hedeflenen ve beklenenden düşük oy alınması nedeniyle Meral Akşener'e "istifa" çağrısında bulundu. Dün seçime ilişkin partisinin genel merkezinde konuşan Akşener, "Parti tüzüğümüzün genel başkan olarak bana verdiği yetki gereğince en kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız" dedi.
Akşener, olağanüstü kurultayda genel başkanlığa aday olup olmayacağına ilişkin bilgi vermedi.
Partide seçimli olağanüstü kurultay takvimine ilişkin sürecin gelecek hafta başında netleşmesi bekleniyor. Bu kapsamda Akşener'in milletvekilleri, Başkanlık Divanı ve Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle bir araya gelerek hem yerel seçimin sonuçlarına hem de seçimli olağanüstü kurultay sürecine ilişkin istişarede bulunması planlanıyor. İYİ Partinin tüzüğüne göre, seçimli olağanüstü kurultay, Genel Başkan veya GİK'in gerek görmesi halinde veya Kurultay delegelerinin, en az üçte birinin noterden onaylı yazılı istemleri üzerine 60 gün içerisinde yapılması gerekiyor. - ANKARA
Son Dakika › Politika › İYİ Parti Olağanüstü Kurultay Takvimi Gelecek Hafta Netleşecek - Son Dakika
İrlanda Başbakan Yardımcısı Micheal Martin, Gazze'de yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağı (WCK) çalışanlarının İsrail'in saldırısında hayatını kaybetmesine ilişkin açıklama yaptı. Martin, bu olayın sivilleri korumak ve insani yardım girişini sağlamak için acil ateşkesin önemini gösterdiğini belirtti. İsrail ordusu ise olayın koşullarını anlamak için inceleme yapıyor.
31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, 30 büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde CHP 14, AK Parti 12, DEM Parti 3, Yeniden Refah Partisi 1 belediye başkanlığı kazandı. 30 büyükşehir belediye başkanı arasında 7 mühendis, 6 avukat, 5 siyasetçi, 3 iş insanı, 3 doktor, 2 mimar, 1 öğretmen, 1 turizmci, 1 işletmeci ve 1 ekonomist bulunuyor.
Diyarbakır'da geçen ay düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 84 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda silah, kaçak sigara, nargile tütünü ve diğer kaçak eşyalar ele geçirildi.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti ve CHP belediye başkan adaylarının oylarının eşit çıktığı Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, belediye başkanı kurayla belirlenecek. CHP'nin adayı Nurettin Aygün ile AK Parti'nin adayı Kemal Yakup Azizoğlu, seçimde 452'şer oy aldı. Oyların eşit çıkması sonrası iki partinin de seçim kuruluna yaptığı itiraz reddedildi. İlçenin belediye başkanı, bugün kurayla belirlenecek.
Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, üçüncü dönemine başlayarak belediyede vatandaş ve personelle buluştu. Başkan Işık, Cumhur İttifakı'na ve destekçilere teşekkür etti ve yeni başarılara imza atma zamanının geldiğini belirtti.
Diyarbakır'da son bir ayda gerçekleştirilen 67 ayrı kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 84 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda çok sayıda kaçak sigara, telefon ve tarihi sikke ele geçirildi.
AK Parti temsilcileri, Arapgir ve Yazıhan ilçe seçim kurullarına başvurarak bazı sandıklarda hatalı sayım, geçersiz oylar ve birleştirme tutanaklarındaki hatalar nedeniyle itirazda bulundu. İlçe seçim kurulları, parti temsilcilerinin itirazını karara bağlayacak. Arapgir Belediye Başkanlığı CHP adayı Haluk Cömertoğlu'nun yüzde 48,80 oy oranıyla kazanmış, Yazıhan Belediye Başkanlığı ise CHP adayı Abdulvahap Göçer'in yüzde 43,28 oy oranıyla kazanılmıştı.
Sizin düşünceleriniz neler ?