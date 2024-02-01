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İYİ Parti Sivas Belediye Başkan Adayı Mehmet Ceylan sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildi - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti Sivas Belediye Başkan Adayı Mehmet Ceylan sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildi

İYİ Parti'nin Sivas Belediye Başkan adayı Mehmet Ceylan, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildiğini açıkladı. Ceylan, bir süre önce kalp krizi geçirdiğini ve bu nedenle seçim yarışından çekildiğini belirtti. Adayın çekilmesi sonrası İYİ Parti'nin yeni bir aday çıkarıp çıkarılmayacağı merak konusu oldu.

01.02.2024 12:33  Güncelleme: 13:21
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İYİ Parti Sivas Belediye Başkan adayı Mehmet Ceylan, adaylıktan çekildiğini duyurdu. Ceylan, Sivas İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, bir süre önce kalp krizi geçirdiğini söyleyerek seçim yarışından çekilme nedeninin sağlık sorunları olduğunu vurguladı.

"HAYALLERİM VARDI, ÇEKİLMEK ZORUNDA KALDIM"

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Mehmet Ceylan, "Sivas'ı büyükşehir, sanayi şehri ve modern bir bilim şehri yapmak gibi hayallerim vardı ama geçirmiş olduğum kalp krizi nedeniyle genel başkanımız Meral Akşener'in de iznini alarak bu kutsal görevimden çekilmek zorunda kaldım. Bütün Sivaslı hemşerilerime ve dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, haklarını helal etsinler." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Sivas Belediye Başkan Adayı Mehmet Ceylan Sağlık Sorunları Nedeniyle Adaylıktan Çekildi

YENİ ADAY MERAK EDİLİYOR

Geçtiğimiz günlerde Sivas'a gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sivas'tan umutlu olduğunu söylemişti. Seçim çalışmalarını süratle devam ettiren İYİ Parti'nin adaylıktan çekilmesiyle yeni aday çıkarılıp çıkarılmayacağı seçmenler tarafından merak edilmeye başlandı.

14-28 Mayıs 2023 tarihlerindekiGenel Seçimlerde Sivas'tan yüzde 7.38 oranında oy alan İYİ Parti'nin yerel seçimler için Sivas'ta izleyeceği yol haritasının açıklanması bekleniyor.

İYİ Parti Sivas Belediye Başkan Adayı Mehmet Ceylan sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildi

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    Yorumlar (3)

  • hüseyin şenel: akşwnrin son seçmi tarihe kara leke olarak geçecek muhalefet kaybetmek için her yolu deniyor 2 0 Yanıtla
  • hüseyin şenel: sayın akşener and içmiş iyi partiyi bitirmeye tarihe kara leke olarak geçecek muhalefet kaybetmek için her yolu deniyor 2 0 Yanıtla
  • Korul Nuri: Biz Adaylarin Akil saglik problemleri olmasin derken onlar halan nerde bitik tükenmis kendinden vazgecmis insanlari aday gösteriyorlar.Arkadas bu ülkenin genc nesli dünyadaki cogu ülkelerden fazla. 0 0 Yanıtla

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Son Dakika Politika İYİ Parti Sivas Belediye Başkan Adayı Mehmet Ceylan sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Parti Sivas Belediye Başkan Adayı Mehmet Ceylan sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildi - Son Dakika
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