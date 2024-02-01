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İYİ Parti Sivas Belediye Başkan Adayı Mehmet Ceylan Sağlık Sorunu Nedeniyle Adaylıktan Çekildi - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti Sivas Belediye Başkan Adayı Mehmet Ceylan Sağlık Sorunu Nedeniyle Adaylıktan Çekildi

İYİ Parti Sivas Belediye Başkan Adayı Mehmet Ceylan Sağlık Sorunu Nedeniyle Adaylıktan Çekildi

İYİ Parti Sivas Belediye Başkan adayı Mehmet Ceylan, sağlık sorunu nedeniyle adaylıktan çekildiğini açıkladı. Ceylan, bir süre önce kalp krizi geçirdiğini belirterek, Sivas için büyük hayalleri olduğunu ancak sağlık durumu nedeniyle bu görevden çekilmek zorunda kaldığını ifade etti.

01.02.2024 12:01
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İYİ Parti Sivas Belediye Başkan adayı Mehmet Ceylan, sağlık sorunu nedeniyle adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Ceylan, İYİ Parti Sivas İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, bir süre önce kalp krizi geçirdiğini söyledi.

Sivas için büyük hayalleri olduğunu belirten Ceylan, "Sivas'ı büyükşehir, sanayi şehri ve modern bir bilim şehri yapmak gibi hayallerim vardı ama geçirmiş olduğum kalp krizi nedeniyle genel başkanımız Meral Akşener'in de iznini alarak bu kutsal görevimden çekilmek zorunda kaldım. Bütün Sivaslı hemşerilerime ve dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, haklarını helal eksinler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İYİ Parti Sivas Belediye Başkan Adayı Mehmet Ceylan Sağlık Sorunu Nedeniyle Adaylıktan Çekildi - Son Dakika
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