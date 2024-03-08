İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, Karabük'te ziyaretlerde bulundu, proje tanıtım toplantısına katıldı.
İlk olarak Karabük İl Başkanlığı'nda partililerle buluşan Vural, burada yaptığı konuşmada, Karabük'te bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.
Karabük teşkilatının yoğun çalışma içinde olduğunu anlatan Vural, "İYİ Parti olarak hür ve müstakil siyaset anlayışıyla Karabük ve ilçelerinde güzide adaylarla hizmete talibiz. İnşallah bu seçim Karabük'te yenileşmeye, yeni şeyler yapmaya hevesli kadroların yönetime gelmesine vesile olur." diye konuştu.
Daha sonra Kemal Güneş Caddesi'nde esnafı gezen Vural, İYİ Parti Karabük Belediye Başkan adayı Abdullah Adatepe'nin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki düğün salonunda düzenlenen proje tanıtım toplantısına da katıldı.
Burada konuşan Vural, Karabük'e daha hayırlı hizmetlerin gelmesi için Adatepe'ye destek istedi.
Son Dakika › Politika › İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, Karabük'te ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, silah ticaretine yönelik olarak 10 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.
Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta, üniversitenin faaliyetleri ve uluslararası başarıları hakkında bilgi verildi. Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi, Türkiye'nin uluslararasılaşma ve ihtisaslaşma konularında başarılı olduğunu vurguladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın ise konuşmasında Filistin'deki soykırıma dikkat çekti ve Batı'nın sessizliğini eleştirdi.
Eskişehir, İstanbul ve Aydın merkezli olarak gerçekleştirilen 'Mahzen-5' operasyonlarında üç ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucunda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 36 şüpheli yakalandı. Operasyonlar kapsamında sahte fatura düzenleyerek haksız kazanç sağlayan şüphelilerin yanı sıra silahlar, casus kameralar ve sahte belgeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 18 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, kadınların huzur ve güven içerisinde yaşamalarının en öncelikli meselelerden biri olduğunu belirtti. Vali Aydoğdu, kadınların toplumun ve nesillerin sağlıklı gelişimi için güçlü, eğitimli ve özgüvenli olmalarının hayati önem taşıdığını vurguladı. Ayrıca, kadınların tarih boyunca sergiledikleri başarıların medeniyetin inşasında erkeklerle eşdeğerde bir emeğin olduğunu gösterdiğini ifade etti. Erzincan'da kadınların huzur ve güven içinde yaşamaları için çalıştıklarını belirten Vali Aydoğdu, kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel hayatta daha fazla yer almalarını teşvik eden politikalar geliştirdiklerini ve kadına yönelik şiddetle mücadelede sıfır tolerans ilkesini benimsediklerini söyledi. Vali Aydoğdu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en kalbi duygularıyla kutladığını ve tüm kadınlara sağlık, mutluluk ve esenlikler dilediğini belirtti.
Denizli'de AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadının hayatın her alanında aktif rol almasına yönelik yapılan düzenlemeleri ve kadının güçlendirilmesini vurguladı. Güngör, AK Parti'nin eğitimde fırsat eşitliği sağlama ve siyasette pozitif ayrımcılık yapma konusunda öncü olduğunu belirtti.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, Cumhur İttifakı'nın Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışı gerçekleştirildi. AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, şehrin her bir tarafında çalıştığını ve mevcut yönetimin Orhangazi Mahallesi'ne yatırım yapmadığını belirtti. Hatipoğlu ayrıca, kadın hakları ve sahipsiz hayvanlar konusunda da çözümler sunarak seçim vaatlerini dile getirdi.
İstanbul'da İsrail Dış İstihbarat Servisi MOSSAD'a bilgi sızdırmak suçuyla gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında eski emniyet amiri Hamza Turhan A. ve FETÖ/PDY üyesi bir ihraç polis bulunuyor. Operasyonda, bilgi sızdırdıkları iddia edilen şüphelilerin MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalandığı belirtildi.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, gençlerin istihdamına, eğitimine ilişkin her alanda üniversitelerle iş birliği içerisinde olacaklarını ve üniversitelerde oluşturacakları gençlik meclislerinde birlikte karar alıp uygulayacaklarını söyledi. Kurum, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Teknopark Teknoloji Transfer Ofisi'ni ziyaret etti ve gençlerin teknoloji üretimine destek vereceklerini belirtti. Ayrıca, iş kuracak gençlere 100 bin lira sermaye desteği sağlayacaklarını da açıkladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?