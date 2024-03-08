İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, Karabük'te ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, Karabük'te ziyaretlerde bulundu

İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, Karabük\'te ziyaretlerde bulundu

İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, Karabük'te ziyaretlerde bulunarak proje tanıtım toplantısına katıldı. Vural, partililerle buluştuğu Karabük İl Başkanlığı'nda hür ve müstakil siyaset anlayışıyla hizmete talip olduklarını belirtti. Daha sonra esnafı ziyaret eden Vural, İYİ Parti Karabük Belediye Başkan adayı Abdullah Adatepe'nin proje tanıtım toplantısında destek istedi.

08.03.2024 10:13
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İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, Karabük'te ziyaretlerde bulundu, proje tanıtım toplantısına katıldı.

İlk olarak Karabük İl Başkanlığı'nda partililerle buluşan Vural, burada yaptığı konuşmada, Karabük'te bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Karabük teşkilatının yoğun çalışma içinde olduğunu anlatan Vural, "İYİ Parti olarak hür ve müstakil siyaset anlayışıyla Karabük ve ilçelerinde güzide adaylarla hizmete talibiz. İnşallah bu seçim Karabük'te yenileşmeye, yeni şeyler yapmaya hevesli kadroların yönetime gelmesine vesile olur." diye konuştu.

Daha sonra Kemal Güneş Caddesi'nde esnafı gezen Vural, İYİ Parti Karabük Belediye Başkan adayı Abdullah Adatepe'nin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki düğün salonunda düzenlenen proje tanıtım toplantısına da katıldı.

Burada konuşan Vural, Karabük'e daha hayırlı hizmetlerin gelmesi için Adatepe'ye destek istedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, Karabük'te ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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