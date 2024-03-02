İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: Teveccühümüz her geçen gün artıyor

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne parti olarak tek başına girme kararı sonrası kendilerine yönelik teveccühün her geçen gün arttığını söyledi.
Partisinin Uşak İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Zorlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 31 Mart'taki yerel seçimlerde adayların projelerinin, geçmişinin, kişiliğinin ve ortaya koyduğu siyasi kararlılık ile iradenin belirleyici olacağını ifade etti.
Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Zorlu, en düşük emekli maaşının en az asgari ücret seviyesine çıkarılması gerektiğini belirtti.
Zorlu, Türkiye'de sığınmacı probleminin olduğunu, bunun gelecekte bir tehdit oluşturacağını ileri sürerek, yerel yönetimlerden başlayarak sığınmacı problemi konusunda etkin çabalar ortaya koymak istediklerini dile getirdi.
İYİ Parti'ye milletin destek vermesi durumunda kardeşlik hukukunu, uzlaşmayı ve barışı esas alan bir sistem inşa edeceklerini kaydeden Zorlu, "31 Mart'taki yerel seçimlerde Uşak'taki iddiamız bir önceki seçimde olduğundan daha fazla bir biçimde devam ediyor. İnşallah Muhammet Gür başkanımız ve il başkanımızın öncülüğünde tüm teşkilat mensuplarımızın desteğiyle Uşak'ta bayrağı çekeceğiz." diye konuştu.
Kürşad Zorlu, İYİ Parti'nin yapılan anketlerde ne durumda olduğunun sorulması üzerine şunları kaydetti:
"Biz tek başına girme kararı aldığımız tarihten itibaren çok çeşitli saldırılara maruz kaldık. Bu süreç yaşanırken bizden ayrılan bazı arkadaşlarımız oldu. Bir defa şunu söyleyeyim, eleştiriye sonuna kadar açığız. Politikalarımız, ortaya koyduğumuz duruş çerçevesinde bizi eleştirenler elbette olacaktır. Bu sebeple ayrılan arkadaşlarımıza elbette üzüldük. Onların ayrılmasını istemeyiz. Ama özellikle belirli bir periyot içerisinde planlı bir biçimde rakamlar, ilçeler, mevziler saptırılarak partimize yönelik çok ciddi bir kara propaganda uygulanmıştır. Bunun örneklerinden biri Uşak'ta da verilmiştir.
Eleştiri kültürüne tamam ama İYİ Parti'nin tek başına girme kararına ve iradesine saygı duymayarak bize zarar vermeye çalışan arkadaşların tutumlarını asla kabul etmiyoruz. Bu siyaseten hiç etik ve ahlaki de değildir. Bu kararımızın ardından milletimizin bize yönelen teveccühü her geçen gün artmaktadır. Çok ciddi bir teveccühle karşı karşıyayız. Bunun elbette bilimsel anlamda ölçümü noktasında da çalışmalarımız oldu, olmaya devam ediyor. Oylarımızda bir artış olduğunu Türkiye genelinde açık yüreklilikle söyleyebilirim."
Zorlu, daha sonra partisinin İl Başkanı Ayşegül Obalı ve İYİ Parti Uşak Belediye Başkan adayı Muhammet Gür ile İsmet Paşa Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.
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