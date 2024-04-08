İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Genel Başkanlığa adaylığını açıkladı

Erzurum Emniyet Müdürü Polis Teşkilatının 179. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Türk Polis Teşkilatının 179. Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda, polis teşkilatının kahramanlık destanlarıyla süslediği tarihini ve bugün de ülkemizin dört bir köşesinde ve sınır ötesinde destan yazmaya devam ettiğini belirtti. Yırtar, polis teşkilatının huzur ve güvenliği sağlama, vatandaşların can ve mal emniyetini koruma, hukukun üstünlüğünü rehber edinme ve halkla bütünleşik bir hizmet anlayışını benimseme gibi değerleriyle her zaman örnek olduğunu vurguladı.