İYİ Parti, Milli Mücadele kahramanlarından Nene Hatun'un ölüm yıldönümünde bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda "Türk milletinin varlığı için hiç düşünmeden beşikteki bebeğini bırakıp Aziziye savunmasına koşan, Türk kadınının cesur yüreğinin fedakâr temsilcilerinden #NeneHatun'u saygı ve rahmetle anıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Ancak paylaşımda Nene Hatun yerine Kara Fatma görseli paylaşıldı. Gelen tepkilerin ardından söz konusu paylaşım kaldırılarak doğru görselle bir paylaşım daha yapıldı.
Son Dakika › Politika › İYİ Parti'ye 'Kara Fatma' tepkisi! Nene Hatun'u ölüm yılında yanlış görselle andılar - Son Dakika