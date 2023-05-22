İYİ Parti'ye 'Kara Fatma' tepkisi! Nene Hatun'u ölüm yılında yanlış görselle andılar

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Gündem olan görüntü sonrası herkes aynı soruyu soruyor

İYİ Parti, Milli Mücadele kahramanlarından Nene Hatun'un ölüm yıldönümünde bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda "Türk milletinin varlığı için hiç düşünmeden beşikteki bebeğini bırakıp Aziziye savunmasına koşan, Türk kadınının cesur yüreğinin fedakâr temsilcilerinden #NeneHatun'u saygı ve rahmetle anıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

KARA FATMA GÖRSELİYLE PAYLAŞTILAR

Ancak paylaşımda Nene Hatun yerine Kara Fatma görseli paylaşıldı. Gelen tepkilerin ardından söz konusu paylaşım kaldırılarak doğru görselle bir paylaşım daha yapıldı.