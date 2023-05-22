İYİ Parti'ye 'Kara Fatma' tepkisi! Nene Hatun'u ölüm yılında yanlış görselle andılar - Son Dakika
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İYİ Parti'ye 'Kara Fatma' tepkisi! Nene Hatun'u ölüm yılında yanlış görselle andılar

22.05.2023 17:46

İYİ Parti, Milli Mücadele Kahramanı Nene Hatun'un ölüm yıl dönümünde Kara Fatma görseli paylaştı. Gelen tepkiler sonrası paylaşımı silen İYİ Parti, daha sonra doğru bir görselle yeniden paylaştı.

İYİ Parti, Milli Mücadele kahramanlarından Nene Hatun'un ölüm yıldönümünde bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda "Türk milletinin varlığı için hiç düşünmeden beşikteki bebeğini bırakıp Aziziye savunmasına koşan, Türk kadınının cesur yüreğinin fedakâr temsilcilerinden #NeneHatun'u saygı ve rahmetle anıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

KARA FATMA GÖRSELİYLE PAYLAŞTILAR

Ancak paylaşımda Nene Hatun yerine Kara Fatma görseli paylaşıldı. Gelen tepkilerin ardından söz konusu paylaşım kaldırılarak doğru görselle bir paylaşım daha yapıldı.

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Son Dakika Politika İYİ Parti'ye 'Kara Fatma' tepkisi! Nene Hatun'u ölüm yılında yanlış görselle andılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Parti'ye 'Kara Fatma' tepkisi! Nene Hatun'u ölüm yılında yanlış görselle andılar - Son Dakika
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