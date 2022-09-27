İYİ Parti Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı Samsun'da yapıldı

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca hazırlanan Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı, Samsun'da gerçekleştirildi.

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun ve Grup Başkanvekili Erhan Usta, İlkadım ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Esnafla sohbet eden Ergun ve Usta, daha sonra partililerle İlkadım Belediyesi ÇAGEM Toplantı Salonu'nda düzenlenen 5. Yerel Yönetimler İstişare Toplantısında bir araya geldi.

Ergun, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin borcunun, iktisadi riskleri ve kırılganlığının her geçen gün arttığını söyledi.

Türk Lirası'nın son 4 yılda dünyada en fazla değer kaybeden para birimlerinden biri haline geldiğini öne süren Ergun, "Görünen odur ki milli paramızın değer kaybı devam edecektir. Enflasyon, TÜİK rakamlarında bile yüzde 80'leri aşmış durumdadır. Türkiye, bugün dünyanın en yüksek enflasyonuna sahip birkaç ülkesinden birisidir. Bu iktisadi dengesizlikler ve bozulmalardan dolayı Türkiye'de gelir eşitsizliği giderek artmaktadır." dedi.

İYİ Parti olarak Türkiye'yi kriz üzerine kriz yaratan bu sistemden bir an önce kurtarmayı ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme kavuşturmayı hedeflediklerini belirten Ergun, "Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin yarattığı tüm bu sorunları, İYİ Parti iktidarında donanımlı ve liyakatli kadrolarımızla kısa sürede çözebileceğimize inanıyoruz. İktidarımızda insanları mutlu ve gelecekten umutlu bir ülke, demokratik ve müreffeh bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. İYİ Parti olarak mücadelemizin özü budur." ifadelerini kullandı.

Erhan Usta da Türkiye açısından son derece önemli bir seçime gidildiğini söyledi.

Seçimi alamadıklarında artık Türkiye'nin sistem değişikliğini tartışmayacağını kaydeden Usta, "Zor bir seçim olacak ama başaracağız ve biz sahadayız, siz sahadasınız. Toplumun çok ciddi şekilde hem sistemi hem iktidarı değiştirmeye yönelik bir isteği var." diye konuştu.

Milletin kendilerine muhalefet görevi verdiğini dile getiren Usta, "Sorunlarına tercüman olmamız gerekir ve bunu ısrarla yapmamız lazım. Bunu Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapıyorsak, Meclis üyelerinin de bunu yerel meclisinde yapması lazım." diye konuştu.

Konuşmaların ardından basın kapalı devam eden toplantıya İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcıları Burhanettin Kocamaz, Behçet Saatcı ile Mete Koca, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, İYİ Parti Samsun İl Başkanı Hasan Aksoy ile Giresun, Ordu, Sinop il başkanları ve partililer katıldı.