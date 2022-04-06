İYİ Partili Ağıralioğlu istifa beklentilerini boşa çıkardı: Görev değişikliği genel başkanların uhdesindedir - Son Dakika
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İYİ Partili Ağıralioğlu istifa beklentilerini boşa çıkardı: Görev değişikliği genel başkanların uhdesindedir

06.04.2022 12:11
İYİ Partili Ağıralioğlu istifa beklentilerini boşa çıkardı: Görev değişikliği genel başkanların uhdesindedir

Parti yönetiminde yapılan son değişiklikte listede yer almayan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu konuyla ilgili açıklama yaptı. Ağıralioğlu, ''Görev değişikliği genel başkanların uhdesindedir. Verilince iyi, görev değişikliği olunca kötü mü?'' dedi.

Geçen hafta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Başkanlık Divanı'nda kapsamlı bir değişikliğe giderek yapılanmayı yeniden oluşturmuştu. Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nun yerine Rıdvan Uz getirilirken, Ağıralioğlu'na yeni görev verilmemişti.

GENEL BAŞKANLA GÖRÜŞECEĞİM

Konuyla ilgili bugün bir açıklama yapan Yavuz Ağıralioğlu, şunları söyledi:

"Kamplaşmanın olduğu bu dönemdemilletimize namus sözüm partim adına mücadele edeceğim. Görev değişikliği genel başkanların uhdesindedir. Verilince iyi,görev değişikliği olunca kötü mü? Ben bundan sonra da makam ve mevkilerden değil kalbimden güç alırım. Ben sorumluluğumu partimin adına taşırım. Sayın Genel Başkanımla görüşeceğim."

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Yavuz Ağıralioğlu, Meral Akşener, İYİ Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Partili Ağıralioğlu istifa beklentilerini boşa çıkardı: Görev değişikliği genel başkanların uhdesindedir - Son Dakika


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