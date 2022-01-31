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İYİ Partili Altıntaş: "TEİAŞ halka arz işleminden derhal vazgeçilmeli" - Son Dakika

İYİ Partili Altıntaş: "TEİAŞ halka arz işleminden derhal vazgeçilmeli"

31.01.2022 10:41
İYİ Partili Altıntaş: "TEİAŞ halka arz işleminden derhal vazgeçilmeli"

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, "TEİAŞ halka arz işleminden derhal vazgeçilmeli, TEİAŞ'ın kar amacı gütmeyen kamusal niteliği devam ettirilmelidir.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, "TEİAŞ halka arz işleminden derhal vazgeçilmeli, TEİAŞ'ın kar amacı gütmeyen kamusal niteliği devam ettirilmelidir." dedi.

Altıntaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2022 yılının çok yüksek elektrik ve doğal gaz zamları ile karşılandığını söyledi.

Bu konudaki tartışmalara değinen Altıntaş, "Hükümetin enerji politikalarında önemli gördüğüm üç sorundan bahsederek başlayayım. Birincisi, enerjide dışa bağımlı politikalarda ısrar etmesidir. İkincisi, enerji kullanımında çevreyi ve doğayı bilinçsizce ve hoyratça kullanmasıdır. Üçüncüsü ise enerjiyi bir rant alanı olarak görmesi ve saydamlıktan uzak tutmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de elektrik üretim ve dağıtım tesislerinin çok büyük kısmının özelleştirildiğini vurgulayan Altıntaş, dağıtım firmalarının yatırım ve teknoloji getirmek yerine fatura kesme şirketleri gibi çalıştıklarını söyledi. Altıntaş, "Özellikle elektrik fiyatlarındaki zamlar kademeli fiyatlamaya geçilince fahiş denilebilecek bir düzeye yükseldi" ifadelerini kullandı.

Çözüm önerilerine de değinen Altıntaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Enerji konusu bir milli güvenlik meselesi haline gelmiştir. Bu yaklaşımla elektrik özelleştirme ve dağıtım firmalarının denetimi çok yakından yapılmalıdır. TEİAŞ halka arz işleminden derhal vazgeçilmeli, TEİAŞ'ın kar amacı gütmeyen kamusal niteliği devam ettirilmelidir. Güneş ve rüzgar enerjisi katkısını daha da artıracak girişimler harekete geçirilmelidir. Doğal gaz depolama tesislerinin tamamlanmasına öncelik verilmelidir. Yeterli depo imkanı derhal sağlanmalıdır. Acilen bir enerji fonu oluşturulmalıdır. Akaryakıt, elektrik ve doğal gaz zamları makul seviyelere çekilmeli, gelecek zamların bir kısmı bu fondan karşılanmalıdır."

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Türkiye Elektrik İletim AŞ, Doğalgaz, Enerji, kar, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Partili Altıntaş: 'TEİAŞ halka arz işleminden derhal vazgeçilmeli' - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Partili Altıntaş: "TEİAŞ halka arz işleminden derhal vazgeçilmeli" - Son Dakika
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