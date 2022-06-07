İYİ Partili Kabukcuoğlu: "Sağlık çalışanları da paylarına düşen sefaleti aldı" - Son Dakika
Üye Girişi

İYİ Partili Kabukcuoğlu: "Sağlık çalışanları da paylarına düşen sefaleti aldı"

07.06.2022 19:51
İYİ Partili Kabukcuoğlu: "Sağlık çalışanları da paylarına düşen sefaleti aldı"

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, "Tüm ücretliler gibi sağlık çalışanları da paylarına düşen sefaleti aldı.

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, "Tüm ücretliler gibi sağlık çalışanları da paylarına düşen sefaleti aldı." dedi.

Kabukcuoğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, sağlık kurumunun Türkiye'de 3'üncü büyük teşkilat olduğunu, yaklaşık 1,5 milyon sağlık çalışanının vatandaşa hizmet verdiğini söyledi.

Sağlık çalışanlarının Kovid-19 salgın dönemini canla başla mücadele ederek geçirdiğini, bu mücadele sırasında 556 kişinin yaşamını yitirdiğini anımsatan Kabukcuoğlu, "Son ekonomik uygulamalardan, tüm ücretliler gibi sağlık çalışanları da paylarına düşen sefaleti aldı. Türk-İş verilerine göre, mayıs 2022'de açlık sınırı 6 bin 17 lira, yoksulluk sınırı 19 bin 602 liradır. Görüldüğü gibi hükümet, hemşiresinden profesörüne kadar hiç kimseyi gelir olarak yoksulluk sınırının üzerine taşımayı düşünmemektedir." dedi.

Kabukcuoğlu, bir fedakarlık yapılacaksa buna herkesin uyması gerektiğini, bir kesim fedakarlık yaparken başka bir kesimin birden fazla maaş almasının normal karşılanamayacağını söyledi.

Sağlık çalışanlarının, fedakarca çalışmalarının karşılığını istediğini vurgulayan Kabukcuoğlu, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı hekimlere 'gidiyorlarsa gitsinler' diyerek yurt dışına çıkış kapısını göstermiştir. Ülkede bir profesör bile yoksulluk sınırının altında yaşıyorsa diğer sağlık personeli için söylenecek söz kalmıyor. Sağlık personeline uygulanan şiddet gün geçtikçe artmaktadır. Özellikle medyadaki şiddet yanlısı yayınlar, insanların şiddet dolu bir dünyada yaşadığını ve bu dünyada tutunabilmek için daha fazla şiddet uygulamaları gerektiğini düşünür hale gelmiştir. Hükümet şimdiye kadar sağlıkta şiddeti önlemek için değişik zamanlarda yasal düzenlemeler yapmıştır ancak hiçbiri etkin ve yeterli değildir."

YORUMLAR
500
AK Parti Eskişehir Milletvekili Avcı ve Günay'dan çiftçilere destek açıklaması AK Parti Eskişehir Milletvekili Avcı ve Günay'dan çiftçilere destek açıklaması
Kaynak: AA

Arslan Kabukcuoğlu, Milletvekili, Yoksulluk, Eskişehir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Partili Kabukcuoğlu: 'Sağlık çalışanları da paylarına düşen sefaleti aldı' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:45 Bakanı Nebati, Hazine nakit dengesine ilişkin verileri paylaştı: Mayısta 149 milyar TL fazla verdi
19:38 Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar görüştü! Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler ele alındı
19:07 Dünyanın en değerli 10 futbolcusu belirlendi! Sonuçta sürpriz isimler yer aldı
19:05 Galler'de böcek ve sürüngen gibi alternatif protein ürünleri gençler üzerinde denenecek
18:48 El freni çekerek dönmeye çalışan otomobil sürücüsü aracı alev alınca olay yerinde kaçtı
18:17 AK Parti'den umutlandıran asgari ücret açıklaması: Önümüzdeki günlerde yeni müjdeler olacak
17:59 TFF başkanlığı için aday olan Mehmet Büyükekşi konusunda kulüpler anlaşma sağlayamadı
17:39 Efsane futbolcu Ashley Cole'un soygun travması devam ediyor! Evini korumak için 420 bin lira ödeyip köpek satın aldı
17:34 Kadın fotoğrafının üzerine 'çocuk hırsızı' yazan kişiyi şikayet etti, şüpheli tutuklandı
17:17 Almanya'da alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Saldırgan önce bir kadını öldürdü sonra intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 19:58:26. #1.13#
SON DAKİKA: İYİ Partili Kabukcuoğlu: "Sağlık çalışanları da paylarına düşen sefaleti aldı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement