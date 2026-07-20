İYİ Parti\'den Bakan Tekin\'e: Önce Cumhuriyet\'le Barışın

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, "Türk tarihi zaten bir bütündür. İlla barışmak istiyorsanız önce Cumhuriyet fikriyle barışın. Önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le barışın. Önce Kurtuluş Savaşı ile barışın" dedi.

İYİ Partili Buğra Kavuncu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kavuncu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümüne ilişkin, Türkiye'nin Ada'ya yaptığı müdahalenin meşru ve uluslararası hukuk çerçevesinde olduğunu belirterek, "Kıbrıs, Türk milletinin milli davasıdır. Kıbrıs Türklerinin bizlerden hiçbir farkı yoktur ve bu gerçek hiçbir zaman değişmeyecektir. İYİ Parti olarak Türkiye'nin Kıbrıs davasını her platformda sonuna kadar sahipleneceğiz ve savunacağız" diye konuştu.

'BU İNSANLARI MAHCUP HALE SOKMAYIN'

Kavuncu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlanırken Yunanistan'da Türk azınlık okullarının kapatıldığını belirterek, Heybeliada Ruhban Okulu ile ilgili Dışişleri Bakanlığı'na soru önergesi verdiklerini söyledi. Er şehit aileleri ve gazilerin özlük haklarına ilişkin taleplerine de değinen Kavuncu, "Bu insanları devletinden bir talepte bulunur hale getirerek mahcup hale sokmayın. Gazilerimizin ve şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmamız gerektiğini buradan bir kez daha hatırlatıyoruz" dedi.

'BİR DEVLET ADAMINDAN DAHA FAZLA NE BEKLEYEBİLİRSİNİZ'

Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'nin görevden alınmasına da değinen Kavuncu, "Yolsuzluğa bulaşmadıysa, vatandaş memnunsa, gittiği her yerde devleti en iyi şekilde temsil ediyorsa bir devlet adamından daha fazla ne bekleyebilirsiniz? Bizim bilmediğimiz başka bir gerekçe varsa o zaman bu konuşulsun ama mesele bu kadar basitse, bu komediyi gündeme taşıyarak iyi bir iş yaptığını sananları ciddiye alabilmek mümkün değildir" diye konuştu.

'KUTUPLAŞTIRICI İŞLERDEN UZAK DURUN'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in 'Osmanlı ile Cumhuriyet'i barıştırmamız gerekli' açıklamasına ilişkin de Kavuncu, "Sayın Bakan tarihi anlayışınızı bilmiyoruz, anlayamıyoruz ancak bizim anlayışımıza göre Türk tarihi zaten bir bütündür. Hanedanlar ve yönetimler değişir, hükümdarlar ve yönetim anlayışları değişir ancak devlet bizim devletimizdir. Türkiye Cumhuriyeti devleti, Türkistan coğrafyasından Anadolu'ya uzanan bir medeniyetin mirasını sahiplenmektedir. İlla barışmak istiyorsanız, siz önce Cumhuriyet fikriyle barışın. Önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le barışın. Önce Kurtuluş Savaşı ile barışın. En önemlisi de ülkeyi kutuplaştırıcı noktalara gidebilecek işlerden uzak durun" dedi.

Basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kavuncu, milletvekili transferlerine ilişkin, "Seçmenin oyuyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmişseniz, o oylar artık sizin siyasi namusunuza emanettir" cevabını verdi.