İYİ Partili Özatıcı Çanakkale Kepez'de milliyetçiliğin millete fayda olduğunu söyledi - Son Dakika
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İYİ Partili Özatıcı Çanakkale Kepez'de milliyetçiliğin millete fayda olduğunu söyledi

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İYİ Partili Özatıcı Çanakkale Kepez\'de milliyetçiliğin millete fayda olduğunu söyledi
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı, Çanakkale Kepez'de partililerle buluştuğu toplantıda milliyetçiliğin slogan değil, millete fayda sağlamak olduğunu söyledi. Özatıcı, konuşmasının ardından partiye yeni katılan üyelere rozetlerini taktı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı, Çanakkale'de partililerle bir araya geldi.

Özatıcı, Kepez beldesindeki Turhan Mildon Kültür Merkezi'ndeki toplantıda yaptığı konuşmada, milliyetçi olduklarını ancak milliyetçiliğin bir slogan veya sembol olmadığını söyledi.

"Milliyetçilik, mensubu olduğum millete fayda sağlayabilmektir. Millete faydası olan bir milliyetçi." diyen Özatıcı, şunları kaydetti:

"Türk milletinin hukukunu savunan bir milliyetçi. Türk milletini huzur, refah, zenginlik içinde yaşatabilen bir milliyetçi. Savunduğumuz budur. Dolayısıyla kalkınmacıyız. Dolayısıyla demokratız. Bunları hep beraber düşünmek lazım yoksa hamasi bir milliyetçilik söylemiyle sadece bu topraklarda Türk milletinin huzur içinde yaşaması mümkün değil. Dolayısıyla aslında biz sadece güvenlikçi politikaların değil vatandaşın günlük taleplerine ve ihtiyaçlarına karşılık verebilecek bir siyasi farklı hüviyetindeyiz ve bunu da başaracağız."

Özatıcı, konuşmasının ardından partiye yeni katılan üyelere rozetlerini taktı.

Toplantıya İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, İYİ Parti Çanakkale İl Başkanı Harun Baytekin, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile partililer katıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İYİ Partili Özatıcı Çanakkale Kepez'de milliyetçiliğin millete fayda olduğunu söyledi - Son Dakika
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