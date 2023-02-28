İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması

İYİ Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu, "Milletimiz müsterih olsun, 2 Mart'ta Millet İttifakı 13. Cumhurbaşkanını belirleyecek, bu iradeyi gösterecek ve en kısa zamanda da bu iradenin ortaklaşmasıyla bunu milletimizle paylaşacağız." dedi.

Zorlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, Kızılayın hafızasının yok etmeye yönelik bir tavır gösterilerek, 2016'da yapılan bir tüzük değişikliğiyle şirketleşmenin önünün açıldığını ve geriye dönük Kızılayın yardım kuruluşu olma felsefesinin adım adım elinden alındığını ileri sürdü.

Yeni Kızılay tüzüğüyle bir vakıf üniversitesi açılması yetkisinin verildiğini anımsatan Zorlu, "Üniversite kurmak güzel ama sizin birincil vazifeniz bu mu? Gayrimenkullerinin yüzde 50'sini bu vakfa aktarma süreci başlatılmış. Peki asli göreviniz ne oluyor? Hani Kızılay devletti, sığınacağımız limandı. Kesinlikle kabul etmiyoruz. Kızılay Başkanının derhal istifa etmesi gerekiyor." diye konuştu.

Bazı futbol müsabakalarındaki "hükümet istifa" sloganlarına değinen Zorlu, "Hiç kimsenin, hiçbir futbol kulübünün, hiçbir taraftarın vatan, millet sevdasını sorgulamak kimsenin haddine değildir. Hepimiz bu ülkenin yurttaşlarıyız." ifadesini kullandı.

Zaman zaman stadyumlarda sloganlar atıldığını belirten Zorlu, şöyle devam etti:

"Daha önce 'vatan canım sana feda', 'ne mutlu Türküm diyene' diyen, kaşkollarını, şapkalarını, montlarını sahanın içine atan da aynı taraftardır. Şimdi 'stadyumlarda siyasallaşma oluyor' diye bir feveran içerisindeler. Aynı tepkiyi, Anıtkabir'de siyaset sloganları atıldığında da bekleriz. Böyle bir hassasiyeti orada bekleriz. Protesto, eleştiri bir insan hakkı. Ama taraftarlara çağrıda bulunmak istiyorum, seçim yaklaşmaktadır, tepkimizi de direncimizi de irademizi de inşallah hep birlikte sandıkta göstereceğiz. Bu gidişata hep birlikte son vereceğiz."

Zorlu, toplantının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Kürşad Zorlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü görüşmesinin, Millet İttifakı'nın paydaşlarının zaman zaman yaptığı periyodik görüşmelerden biri olduğunu ve yaklaşık 1.5 saat sürdüğünü söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun, Akşener'i ziyaretinin ardından tüm paydaşların adım adım 2 Mart'taki toplantıya hazırlandığını vurgulayan Zorlu, şunları dile getirdi:

"Görüşmeden sonra bazı yayınlarda, değerlendirmelerde 'aday üzerinde mutlak bir anlaşma olduğu' ya da bize atfen kullanılan ve asla kabul etmeyeceğimiz 'pazarlık' gibi birtakım ifadelerin hiçbirisi gerçeği yansıtmamaktadır. Ama milletimiz müsterih olsun, 2 Mart'ta Millet İttifakı 13. Cumhurbaşkanını belirleyecek, bu iradeyi gösterecek ve en kısa zamanda da bu iradenin ortaklaşmasıyla bunu milletimizle paylaşacağız. Biz, İYİ Parti olarak milletimizin neyi istediğini, neyi beklediğini biliyoruz. Bu sorumlulukla Genel Başkanımız görüşmelerini gerçekleştiriyor."

İstişareye önem veren bir parti olduklarını belirten Zorlu, dün Akşener'in milletvekilleri ve başkanlık divanı üyeleriyle uzun bir toplantı yaptığını aktardı. Zorlu, "Burada deprem konusundaki gelişmelerin yanı sıra elbette bu konular konuşuldu. Tümüyle ilgili oybirliğiyle İYİ Parti milletvekili grubumuz, Sayın Genel Başkanımızı tam olarak yetkilendirmiştir, 2 Mart'taki toplantı için. Yarın da Genel İdare Kurulu gerçekleşecek. Bu şekilde milletimizin istek ve iradesini masaya götürmek suretiyle nihai neticeye ulaşmanın gayreti içerisinde olacağız." açıklamasında bulundu.

Seçime ilişkin bir soruya ise Zorlu, şu yanıtı verdi:

"Seçimin olabilirliğinden ziyade seçim olacak. Olmak zorunda çünkü anayasamızda açıkça kurallar belirlenmiştir. Sayın Cumhurbaşkanının 14 Mayıs'a ilişkin bir açıklama yapacağını biliyoruz, henüz gerçekleşmiş bir konu değil. Böyle olmazsa bile 18 Haziran belirlenmiş seçim tarihidir. İYİ Parti ister 14 Mayıs'ta olsun ister 18 Haziran'da olsun, yapılacak seçimlere hazırdır. Milletimizin değişim istediğinin farkındadır ve bunu üstlenmeye kararlıdır."

Partinin, deprem bölgesindeki vatandaşların oy kullanımına ilişkin çalışmasını hatırlatan Zorlu, "Göç hareketliliğini de esas alarak vatandaşların bulundukları yerde yaşamalarına devam etmelerini isteyen bir siyasi parti olarak yapılacak seçimlerde deprem bölgesinden başka illerimize gitmiş vatandaşlarımızın oy kullanırken kullandıkları iradenin ve oyun geldikleri ilde geçerli olmasını istiyoruz. Oyunun geldiği ilin iradesini yansıtmasını istiyoruz." görüşünü paylaştı.

Zorlu, bu amaçla Seçim İşleri Başkanlığınca bir çalışma hazırlandığını söyledi.