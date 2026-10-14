İZAZDER Başkanı Altay, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine sağduyu çağrısı yaptı

Türkiye- Azerbaycan ilişkilerine dair sosyal medyada yapılan yorumlar üzerine açıklama yapan İZAZDER Başkanı Perviz Altay, iki ülke arasındaki kardeşliğin günlük tartışmalarla yıpratılmaması gerektiğini söyleyerek "Kardeşlik, birbirimizin sevincini ve acısını paylaşmak kadar birbirimize saygı duymayı da gerektirir" dedi.

İzmir Azerbaycan Derneği (İZAZDER) Başkanı Perviz Altay, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki köklü ilişkilerin gündelik tartışmalar üzerinden yıpratılmaması gerektiğini belirtti. İki ülkenin yakınlığını zedelemeye dönük söylemlere itibar edilmemesini isteyen Altay, karşılıklı anlayışın ve sağduyunun korunması çağrısında bulundu.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bağın ortak tarih, dil ve kültürün yanı sıra iki halkın birbirine duyduğu sevgi ve güvenle güçlendiğini belirten Altay, bu yakınlığın dönemsel tartışmalardan çok daha köklü olduğunu vurguladı. Altay, "Kardeşlik, birbirimizin sevincini ve acısını paylaşmak kadar birbirimize saygı duymayı da gerektirir" dedi.

Türkiye ve Azerbaycan'ın birbirine güçlü bağlarla bağlı iki egemen devlet olduğunu hatırlatan Altay, kardeşliğin her iki ülkenin kendi kararlarına saygı duymayı da gerektirdiğini ifade etti. Farklı görüşlerin ifade edilebileceğini belirten Altay, görüş ayrılıklarının iki halk arasındaki dostluğa yansıtılmaması ve birbirlerinin iç işlerine ilişkin değerlendirmelerde özenli davranılması gerektiğini söyledi.

Paylaşımlarda sağduyu çağrısı

Sosyal medyada kullanılan sözlerin iki halkın ortak düşüncesi gibi görülmemesini isteyen Altay, her iki tarafta da birkaç paylaşım üzerinden hüküm vermenin yanlış anlaşılmalara yol açabileceğini söyledi. Altay, "Birbirimizi birkaç hesabın paylaşımı üzerinden tanımlamayalım. Kırıcı sözlere karşı çıkarken yeni kırgınlıklar oluşturmayalım" ifadelerini kullandı.

Medya kuruluşları, yorumcular ve sosyal medya kullanıcılarına da çağrıda bulunan Altay, bilgi ile yorumun ayrılmasını ve doğruluğu teyit edilmemiş iddiaların paylaşılmamasını istedi. Altay, iki ülkenin ilişkilerini ilgilendiren konularda kullanılan dilin karşılıklı güveni gözetmesi gerektiğini belirtti.

Şuşa Beyannamesi'ne vurgu

Altay, 15 Haziran 2021'de imzalanan Şuşa Beyannamesi'nin Türkiye ile Azerbaycan arasındaki müttefiklik ilişkilerini pekiştirdiğini hatırlattı. Beyannamenin iki ülke arasındaki dayanışma ve iş birliğine güçlü bir zemin oluşturduğunu belirten Altay, bu ilişkinin değerinin bilinmesi gerektiğini söyledi.

İZAZDER'in Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kültürel ve toplumsal bağları güçlendirmeye önem verdiğini kaydeden Altay, açıklamasını "Türkiye ile Azerbaycan'ın kardeşliği hepimizin ortak değeridir. Dün olduğu gibi bugün de yarın da omuz omuza duracağız. Bir millet, iki devlet olarak birlikte güçlüyüz" sözleriyle tamamladı.