İzin çıktı! Ekrem İmamoğlu, Dilek İmamoğlu ve Özgür Özel Çağlayan'da görüştü - Son Dakika
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Politika

İzin çıktı! Ekrem İmamoğlu, Dilek İmamoğlu ve Özgür Özel Çağlayan'da görüştü

İzin çıktı! Ekrem İmamoğlu, Dilek İmamoğlu ve Özgür Özel Çağlayan\'da görüştü

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Çağlayan Adliyesi'nde savcılıktaki ifadelerinin tamamlanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmesine izin verildi. Görüşmede Dilek İmamoğlu da yer aldı.

23.03.2025 02:22
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Terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun emniyetteki ifade işlemleri tamamlanmasının ardından 91 şüpheli ile birlikte Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

ÇOK SAYIDA İSİM ÇAĞLAYAN'DA

İmamoğlu'nun Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilmesinin ardından çok sayıda siyasetçi adliyeye gitti. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun da adliyede olduğu belirtilirken; Saraçhane'de yapılan mitingin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel de adliyeye gitti.

ÖZEL VE İMAMOĞLU GÖRÜŞTÜ

Adliye'de iki ayrı savcıya verdiği ifadeleri de tamamlanan İmamoğlu'na ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Halk TV'de yer alan habere göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nun görüşmesine izin verildi.

İki isim Çağlayan Adliyesi'nde bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Dilek İmamoğlu da yer aldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından soruşturma başlatılmış, İmamoğlu söz konusu soruşturmalar kapsamında göz altına alınmıştı.

Gözaltı kararı sonrası çok sayıda kentte protesto gösterileri düzenlenmiş, zaman zaman polis ve göstericiler arasında gergin anlar yaşanmıştı.

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Son Dakika Politika İzin çıktı! Ekrem İmamoğlu, Dilek İmamoğlu ve Özgür Özel Çağlayan'da görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Can Dezen:
    istanbul iradesi imamoğlu 488 142 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Çakallar istedi diye güneş doğmaktan vaz geçmez sayin ÎMAMOĞLU yanliz değildir 451 151 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Zalim diktatör Erdogan 370 146 Yanıtla
  • mustafa dündar:
    adamın dibisin imamoglu 319 129 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    bu saatten sonra akp zor iktidar yüzü gorur 290 127 Yanıtla
  • Can Dezen:
    imamoğlu istanbulun iradesi 57 139 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    sn Ekrem İmamoğlu 30 85 Yanıtla
  • Aydın Gökmen:
    Bundan sonra silivride görüşürler durum onu gösteriyo vedalaşın demişler demekki 40 70 Yanıtla
  • Mehmet Gören:
    Normaldir başkana brifing verecek.Özgür efendi diğer paraların yerini öğrenmeye çalışıyor Bu kadarını Özgür efendide tahmin etmemiştir.Ya Allah aşkına elinizi vicdanınıza koyun Eko efendi Belediye başkanlığında böyle yolsuzluk para kaçırma usulsüz ihale teröre para gönderme vs va Allah göstermesin cumhurbaşkanı olduğunda ne olacak ( Gerçi olamıyor da ) düşüne biliyormusunuz. Yazık Gerçekten yazık.Zaten bunların yaptığı hata cumhurbaşkanlığı seçimine 2 -3 yıl var şimdiden adaylık ilan ediliyor Mansur başkan Söyledi ama acale ediyorsunuz yapmayın dedi Adam zaten İstanbul için birşey yapmıyor şu birde aday gösterildi hiç birşey yapmadı sanki seçim varmış gibi orda burda miting yapıyordu kendi çapında bu halkın parasını kim yiyor ise ben kendi adıma hakkımı helal etmiyorum. Kim olursa olsun en tepeden en aşağıya kadar Herkes için geçerli kim yiyorsa kim çalıyorsa kim birilerine peşkeş çekiyor sa hakkımı helal etmiyorum. 78 23 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Ahmet yıldız annenle çorbayı içtin için ısındı galiba 32 52 Yanıtla
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