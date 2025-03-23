İzin çıktı! Ekrem İmamoğlu, Dilek İmamoğlu ve Özgür Özel Çağlayan\'da görüştü

Mehmet Gören:

Normaldir başkana brifing verecek.Özgür efendi diğer paraların yerini öğrenmeye çalışıyor Bu kadarını Özgür efendide tahmin etmemiştir.Ya Allah aşkına elinizi vicdanınıza koyun Eko efendi Belediye başkanlığında böyle yolsuzluk para kaçırma usulsüz ihale teröre para gönderme vs va Allah göstermesin cumhurbaşkanı olduğunda ne olacak ( Gerçi olamıyor da ) düşüne biliyormusunuz. Yazık Gerçekten yazık.Zaten bunların yaptığı hata cumhurbaşkanlığı seçimine 2 -3 yıl var şimdiden adaylık ilan ediliyor Mansur başkan Söyledi ama acale ediyorsunuz yapmayın dedi Adam zaten İstanbul için birşey yapmıyor şu birde aday gösterildi hiç birşey yapmadı sanki seçim varmış gibi orda burda miting yapıyordu kendi çapında bu halkın parasını kim yiyor ise ben kendi adıma hakkımı helal etmiyorum. Kim olursa olsun en tepeden en aşağıya kadar Herkes için geçerli kim yiyorsa kim çalıyorsa kim birilerine peşkeş çekiyor sa hakkımı helal etmiyorum.