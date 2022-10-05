Büyükşehir Belediyesi Başkanı Soyer ve AK Partili Hızal'dan "güvenlik görevlisi" açıklaması - Son Dakika
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Büyükşehir Belediyesi Başkanı Soyer ve AK Partili Hızal'dan "güvenlik görevlisi" açıklaması

05.10.2022 15:33
Büyükşehir Belediyesi Başkanı Soyer ve AK Partili Hızal'dan "güvenlik görevlisi" açıklaması

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti İl Başkanlığının koku sorunuyla ilgili Çiğli'deki arıtma tesisi önündeki basın açıklaması sırasında güvenlik görevlilerinin darbedildiğini savunarak konuyu yargıya taşıyacaklarını bildirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti İl Başkanlığının koku sorunuyla ilgili Çiğli'deki arıtma tesisi önündeki basın açıklaması sırasında güvenlik görevlilerinin darbedildiğini savunarak konuyu yargıya taşıyacaklarını bildirdi.

Soyer yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Grup Başkanvekili Özgür Hızal'ın da aralarında olduğu grubun Çiğli İleri Biyolojik Arıtma Tesisine hukuksuzca girmeye çalıştıklarını ileri sürdü.

Dileyen herkesin kurum yetkililerine haber vererek belediyenin hizmet ve faaliyet alanlarını ziyaret edebileceğini kaydeden Soyer, iş güvenliği ve sağlığı açısından riskler bulunduran özel tesislere zor kullanarak girilemeyeceğini belirtti.

Güvenlik görevlilerine hakaret edildiğini ve darbedildiklerini savunan Soyer, "Yasalara karşı bu davranışlara sessiz kalmayacağımızın, gereğinin yapılması için yargıya başvuracağımızın da bilinmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Arbedenin sorumlusu Büyükşehir Belediyesi'dir"

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal da koku sorununa dikkat çekmek üzere yaptıkları basın açıklamasının güvenlik görevlisi engeliyle karşılaştığını ifade etti.

Açıklama yapılan yerin kamu alanı olduğunu savunan Hızal, arbedenin sorumlusunun Büyükşehir Belediyesi olduğunu ileri sürdü.

Gösterilen bu tutumu kınadıklarını ve özür beklediklerini aktaran Hızal, "Burada güvenlik görevlilerini öne sürenler, beceriksiz yönetim anlayışları ile çözüm değil çözümsüzlük ürettiklerini belgelemişlerdir. Çalıştıramadıkları bir tesisin deşifre olmasından korkmuşlardır." dedi.

YORUMLAR
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AKP İzmir İl Başkanı ve Beraberindekiler, İzmir Büyükşehir'e Ait Tesise Zorla Girip Basın Açıklaması Yapmak İstedi. AKP İzmir İl Başkanı ve Beraberindekiler, İzmir Büyükşehir'e Ait Tesise Zorla Girip Basın Açıklaması Yapmak İstedi. Arıtma tesisi önünde AK Parti'liler ile güvenlik görevlileri arasında arbede (2) Arıtma tesisi önünde AK Parti'liler ile güvenlik görevlileri arasında arbede (2)
Kaynak: AA

AK Parti, Çiğli, İzmir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Büyükşehir Belediyesi Başkanı Soyer ve AK Partili Hızal'dan 'güvenlik görevlisi' açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Büyükşehir Belediyesi Başkanı Soyer ve AK Partili Hızal'dan "güvenlik görevlisi" açıklaması - Son Dakika
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