İzmir Büyükşehir Belediyesi Çankaya Katlı Otoparkı\'nı Boşaltacak

Politika

İzmir Büyükşehir Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısının birinci oturumunda konuşan Başkan Dr. Cemil Tugay, Çankaya'da bulunan katlı otopark ile ilgili, "Son zamanlarda yaşadığım en büyük üzüntülerden bir tanesi. Mahkeme süreçleri, istinaf dahil hepsi tamamlanmış. Boşaltmazsak ve gereğini yapmazsak biz suçlu duruma düşüyoruz. Çaresizce ve üzülerek otoparkı boşaltmak ve en kısa zamanda yıkmak zorundayız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin mayıs ayı meclis toplantısı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay yönetiminde yapıldı. Toplantıda Mezarlıkbaşı'nda bulunan Çankaya Katlı Otoparkı ile ilgili açıklama yapan Başkan Tugay, "Son zamanlarda yaşadığım en büyük üzüntülerden bir tanesi. Maalesef bütün süreçler bitmiş. Riskli yapı kararı alınmış, arkasından itirazlar görüşülmüş, mahkeme aşaması istinaf dahil hepsi tamamlanmış. Artık orayı yıkmak dışında bize kalmış hiçbir seçenek yok. Karar yüzde 100 kesinleşmiş. Dedik ki bina riskli yapı. Orada zorla tutalım diyemezsiniz. Biz güçlendirme yapsak ya da yeni otopark yerleri belirleyerek çözüm bulsak diye düşünüyorduk ama orayı boşaltmazsak ve gereğini yapmazsak biz suçlu duruma düşüyoruz. Çaresizce ve üzülerek söylüyorum ki, otoparkı boşaltmak ve en kısa zamanda yıkmak zorundayız. Yeni otopark alanı için arkadaşlarımızın çalıştığı seçenekleri gözden geçireceğiz. İhtiyaçların en kısa zamanda karşılanması için çalışma yapacağız" diye konuştu.

"Kısa sürede karavan park sorununu çözeceğiz"

Son dönemde gündeme gelen ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin harekete geçtiği uzun süreli karavan parklanmaları sorununu herkesi düşünerek kısa sürede çözeceklerini belirten Başkan Tugay, "Bu konu üzerinde duruyoruz. Birkaç boyutu var; birisi karavanlar normalde tatil için kullanılacak araçlar. Şehir içinde uzun süreli parklanmalar yapıldığını hepimiz gözlüyoruz. Bazı vatandaşlarımız da barınma şekli olarak karavanları tercih ediyor. Bunun ötesindeki yorumların araştırılması ve detaylarına bakılması gerekir. Bu araçların envanterinin çıkarılması lazım. Şehrimizde kaç tane var, sahipleri kimlerdir, beklentileri nedir diye sormamız lazım. Onlara da çözüm üretmemiz gerekiyor. Kontrolsüzce uzun süre park etmelerine izin vererek yöneteceğimiz bir durum değil. Şikayetçi olan insanlar artıyor. Durumun farkındayız. Çözüm için yeni karavan yerleri, büyük karavan parkları bulmak gerekiyor. Karavan sahiplerinin beklentilerini karşılayan yerler olması için çalışma yapıyoruz. Kısa sürede bu sorunu çözeceğiz" dedi.

"Hastanemiz bizim için değerli"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesinin depremde zarar gören binası yerine yeni binanın yapımı için destek olacağını ifade eden AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız'a ve grubuna teşekkür eden Başkan Cemil Tugay, "Duyarlılığınızı teşekkürle, takdirle karşılıyorum. Bildiğiniz gibi bizden önce başlatılan bir süreç, aksamalarla belli bir noktaya gelmiş. Kısa zamanda ihale hazırlandı, dosya alınmasına rağmen başvuru olmadı. Biraz da gözden kaçmış bir durum olduğunu da düşünüyoruz. Hastanemiz bizim için değerli. Faaliyete devam edecektir, herkes müsterih olsun. Daha da aktif olarak, hizmet yoğunluğunu artırarak hizmet verecektir. Ben de bir hekimim. İzmir'in geleneği de var. Mutlaka devam etmesini istiyoruz. Bir sıkışmışlık haliyle süre uzatımı talep ettik Sağlık Bakanlığından. Teşekkür ediyorum size, Hamza Dağ'a, il başkanlığımıza ve bu konuya ilgi gösteren herkese. Üzerimize düşeni yapacağız, en kısa sürede hastanenin ihalesi yapılacak ve çalışmaya başlayacak" ifadelerini kullandı.

"Biz bu millete söz verdik"

Mecliste bir araya gelerek sorun çözmenin önemine değinen Başkan Tugay, "Biz buraya çalışmak için, sorun çözmek için geldik. Eleştiriye saygı göstermek zorundayız, eleştiriye saygı çerçevesinde cevap verme hakkımız vardır. Her eleştirinin arka planında haklılığıyla ilgili sorgulama yapmamız lazım. Sorgulama yapılmadıkça ülkede bir şeyler düzelmez. Biz bu millete söz verdik; temiz, namuslu, doğru düzgün insanlar olarak şehrin emanetleri olacağız ve onlara sahip çıkacağız. Yanlış bir şey olmasına engel olacağız. Biz bunu namus sözü olarak verdik. Bu meclisten yanlış bir şey çıkmayacak. Amacımız halkımızın sorunlarını çözmek olsun" diye konuştu.

Bir sonraki meclis Torbalı'da yapılacak

Başkan Tugay, 15 Mayıs'taki meclis toplantısı ve her ay bir meclis toplantısının farklı bir ilçede yapılacağını da söyledi. Başkan Tugay, "Önümüzdeki çarşamba yapacağımız toplantıyı da18.00'de Torbalı'da yapmak üzere karar verdik. Torbalı Belediyesinin ev sahipliğinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi meclisinin ikinci oturumunu gerçekleştireceğiz" bilgisini paylaştı. - İZMİR