İzmir Çeşme'de CHP ve MHP Adaylarından Sıcak Karşılaşma - Son Dakika
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Politika

İzmir Çeşme'de CHP ve MHP Adaylarından Sıcak Karşılaşma

İzmir Çeşme\'de CHP ve MHP Adaylarından Sıcak Karşılaşma

İzmir Çeşme'de CHP Belediye Başkan Adayı Lal Denizli ile MHP Belediye Başkan Adayı Esat Tanık, Ilıca pazarında bir araya gelerek birbirlerine başarı diledi. Vatandaşlar ise bu samimi buluşmayı alkışladı.

23.02.2024 13:29  Güncelleme: 13:33
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İzmir Çeşme'de adayların saha çalışmaları devam ederken, Ilıca pazarında karşılaşan CHP Belediye Başkan Adayı Lal Denizli ile MHP Belediye Başkan Adayı Esat Tanık, birbirlerine sarılarak başarı diledi.

Ünlü tatil merkezi Çeşme'de, yerel seçimler öncesi belediye başkan adayları da seçim çalışmalarını sürdürüyor. Mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, esnaf ziyaretleri, pazar yeri ziyaretleri ve ev ziyaretlerini sürdüren adaylar, projelerini seçmenleriyle paylaşıyor.

CHP Belediye Başkan Adayı Lal Denizli ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Esat Tanık da, saha çalışmaları sırasında Ilıca pazarında karşılaştı. İki aday, birbirine sarılarak başarı diledi. İki adayın bu davranışı, vatandaşların alkışlarıyla karşılık buldu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İzmir Çeşme'de CHP ve MHP Adaylarından Sıcak Karşılaşma - Son Dakika
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