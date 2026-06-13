İzmir'de Biyoteknik Mücadele Merkezi Açıldı - Son Dakika
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İzmir'de Biyoteknik Mücadele Merkezi Açıldı

İzmir\'de Biyoteknik Mücadele Merkezi Açıldı
13.06.2026 16:30
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Bakan Yumaklı, İzmir'de açılan merkezle yılda 10 milyon kısır böcek üretileceğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'de Biyoteknik Mücadele Araştırma Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Bakan Yumaklı, "Merkez tam kapasite ile çalıştığında yılda yaklaşık 10 milyon kısır böcek üretilebilecek" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir temasları kapsamında Selçuk ve Kemalpaşa'daki programlarını tamamladıktan sonra Bornova'da Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Bakan Yumaklı, burada Biyoteknik Mücadele Araştırma Merkezi'nin açılışını yaptı. Müdürlüğün içerisinde bulunan Steril Böcek Üretim Merkezini ziyaret eden Bakan Yumaklı, Akdeniz Meyvesineğine Karşı Kısır Böcek Salım Etkinliğine de katıldı. Ardından açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, "Bornova Zirai Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde Biyoteknik Mücadele Bölümünü açtık. Hayırlı uğurlu olsun. Sadece bulunduğu bölge için değil, bütün ülke için çok kıymetli çalışmalar yapıyorlardı. Bundan sonraki dönemde kabiliyetlerinin biraz daha arttırılmasıyla birlikte, bütün Türkiye'ye çok ciddi bir şekilde destek verecek. Ülkemizin bu konudaki mücadelesine tek başına karşılık verebilecek bir hale gelmiş olacak. Bitkisel üretim, gıda arz güvenliğinin temel direği. Türkiye'de 206 çeşit ürün üretiyoruz. Çiftçilerimiz, bakanlığımız, araştırma geliştirme birimlerimiz, sahada onlarla beraber olan tarım il müdürlüklerimiz, bakanlığımızın bütün unsurları, gıda arz güvenliğine ilişkin herhangi bir problem olmaması için canla başla gayret ediyorlar" diye konuştu.

"2010 yılından bu yana yaklaşık 2 milyar liralık destek sağlanmış durumda"

İklim değişikliğinin sadece belli konularda değil, bitkisel üretimdeki zararlılarla mücadele etmeyi de zorunlu kıldığına değinen Bakan Yumaklı, "Onları da sadece pestisitle, zirai ilaçla değil, aynı zamanda biyolojik ve biyoteknik mücadele ile gerçekleştirmeyi de zorunlu kılıyor. İnsan ve çevre hassasiyetinin çok üst düzeyde olduğu bir dönemde, bu tür merkezlerimizin fonksiyonları çok daha önemli hale gelmiş oluyor. İlk hedefimiz doğru bir şekilde pestisit kullanımını sağlamak. İkincisinde de pestisit kullanımını azaltacak yöntemleri ve metotları çalışmalarımız neticesinde ortaya koyarak bunu gerçekleştirmek. 2010 yılından bu yana bu kapsamda yaklaşık 2 milyar liralık bir destek sağlanmış durumda. Akdeniz Meyve Sineği, bir dönem Türkiye'nin özellikle meyve ihracatına çok ciddi sekte vuran bir zararlı idi. Türkiye çok ciddi bir mücadele örneği gerçekleştirdi. Belli oranda başarı sağladı. Ancak bu başarının devamı sürekliliği sağlamakla mümkün" ifadelerini kullandı.

Sözlerini sürdüren Yumaklı, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımız bu mücadelenin sürekliliğini sağlamak ve pestisitle mücadeleyi, pestisitin doğru kullanımının sağlanmasının yanı sıra onlara muadil olabilecek biyolojik ve biyoteknik mücadeleyi gerçekleştirmek adına çalışmalarına devam ediyor. Entegre yönetim veya entegre mücadele sistemleri bu anlamda önemli. Sadece AR-GE birimlerimizin bunu çalışması yetmiyor. Aynı zamanda bunun üreticilerimiz tarafından benimsenmesi ve uygulanması gerekiyor. Tek başına hiçbir mücadelenin başarılı olma şansı yok. Bugün açmış olduğumuz bölüm biyoteknik mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi için kurulmuş oldu. Daha da gerçekleştirilecek ve geliştirilecek. Merkez tam kapasite ile çalıştığında yılda yaklaşık 10 milyon kısır böcek üretilebilecek." - İZMİR

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, İzmir, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika İzmir'de Biyoteknik Mücadele Merkezi Açıldı - Son Dakika

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