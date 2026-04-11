İzmir'de Çifte Vatandaşlardan Oy Kullanma Çağrısı

11.04.2026 11:27
İzmir'deki çifte vatandaşlar, 19 Nisan'daki Bulgaristan seçimlerinde oy kullanma haklarını savunuyor.

İzmir'de yaşayan çifte vatandaşlar, Bulgaristan'da 19 Nisan'da yapılacak genel seçimlerde oy kullanma haklarına sahip çıktıklarını göstermek istiyor.

İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) Başkanı Abdurrahim Nursoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 19 Nisan'da düzenlenecek Bulgaristan seçimlerinde Türkiye'de yaşayan yaklaşık 300 bin seçmenin oy kullanacağını söyledi.

Önceki seçimlerde Türkiye genelinde 166 sandık kurulduğunu hatırlatan Nursoy, "Bu seçimde Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde sandık sayısında kısıtlamaya gidildi. Buradan şunu açık yürekli söylemek istiyorum ki bizler, Bulgaristan devletinin bölünmez bir parçasıyız. Dünyanın her neresinde bir Bulgaristan vatandaşı yaşıyorsa yaşasın, biz şunu biliyoruz ki herkes eşit haklara sahiptir." diye konuştu.

Ege Bölgesi'nde daha önce 26 noktada sandık kurulduğunu hatırlatan Nursoy, "Bu dönem İzmir'de 4 sandık kuruyoruz. Tamamını İzmir'deki 4 sandığa taşımak için çaba harcayacağız fakat hepsinin oy kullanabilmesi mümkün değil. Sadece Bornova'da 10 bin 560 kayıtlı seçmenimiz var. 19 Nisan'da bütün ilçelerimizden ve yakın illerimizden vatandaşlarımızı o gün okul bahçesindeki sandıklarımıza oy kullanmak üzere davet ediyoruz ve eminim o gün hep birlikte demokrasinin gereği olan oy kullanma hakkımıza nasıl sahip çıktığımızı Bulgaristan parlamentosuna göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Nursoy, seçim günü oy kullanmak isteyenlere lojistik destek vereceklerini dile getirdi.

Kilometre fark etmeksizin hangi il veya ilçeden olursa olsun engellilere ve yaşlılara yönelik planlama yaptıklarını anlatan Nursoy, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şubelerimizdeki arkadaşlarımız bu kişileri tespit ederek en yakın sandığa götürecek. Ayrıca Kiril alfabesine hakim olmayan vatandaşlarımıza dilekçe doldurma konusunda okul bahçelerinde yardımcı olacağız. Bizleri AB dışında olan ülkelerin vatandaşları diye ayırmak, bizlere karşı bir tutumdur ve ötekileştirmektir. Bizler Bulgaristan'ın vazgeçilmez birer unsuru olmaya devam edeceğiz. Atalarımız, ecdadımız oralarda. Halen çok büyük ticari bağlarımız, kültürel varlıklarımız ve akrabalarımız var. Bu sandık kısıtlamasını seçim öncesi ve sonrası da dahil olmak üzere Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar taşıyacağımızı daha önce beyan ettik, yine beyan ediyoruz. 19 Nisan'da tüm soydaşlarımızı sandığa giderek o coşkuyu sağlamaya davet ediyorum."

Kaynak: AA

Beşiktaş’tan kaçar gibi giden Rafa Silva rezil rüsva oldu Beşiktaş'tan kaçar gibi giden Rafa Silva rezil rüsva oldu
İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli önünde durmaz İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli önünde durmaz
FIFA’dan Fenerbahçe’nin hayallerini çalan hakem için şok karar FIFA'dan Fenerbahçe'nin hayallerini çalan hakem için şok karar
Lucescu’nun cenazesine katılan Türk taraftarlar Fatiha okudu Lucescu’nun cenazesine katılan Türk taraftarlar Fatiha okudu
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin ifadesi ortaya çıktı Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin ifadesi ortaya çıktı
İran müzakerelere gidecek mi Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık İran müzakerelere gidecek mi? Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık

12:37
Efsane futbolcu Romário’dan 35 yaş küçük sevgilisine ihanet: En yakın arkadaşıyla...
Efsane futbolcu Romário'dan 35 yaş küçük sevgilisine ihanet: En yakın arkadaşıyla...
12:31
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
12:21
İlkay Gündoğan’dan Bernardo Silva’ya telefon
İlkay Gündoğan'dan Bernardo Silva'ya telefon
12:18
ABD’den İran’ın müzakere şartına onay: Dondurulmuş varlıklar serbest bırakılacak
ABD'den İran'ın müzakere şartına onay: Dondurulmuş varlıklar serbest bırakılacak
12:04
Kırılgan ateşkeste savaş yığınağı Çin gizlice harekete geçti
Kırılgan ateşkeste savaş yığınağı! Çin gizlice harekete geçti
11:24
RTÜK’ten Trabzonspor-Galatasaray maçı için yayıncı kuruluşa ceza
RTÜK'ten Trabzonspor-Galatasaray maçı için yayıncı kuruluşa ceza
