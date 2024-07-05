İzmir'de Memurlar İş Bıraktı, CHP İl Başkanlığına Yürüdü - Son Dakika
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Politika

İzmir'de Memurlar İş Bıraktı, CHP İl Başkanlığına Yürüdü

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşı sağlanamaması üzerine iş bırakan memurlar, sloganlar atarak CHP İzmir İl Başkanlığına yürüdü. İl başkanlığı önünde de sloganlarını sürdüren memurlar, görüşme talep etti ancak içeriye girişlerine izin verilmedi. Memurlar, istedikleri şartlarda sözleşme imzalanana kadar eylemlerine devam edeceklerini belirtti.

05.07.2024 13:39
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Tüm Bel-Sen ile gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşı sağlanamaması üzerine iş bırakan memurlar, CHP İl Başkanlığına yürüdü.

Kültürpark'ta toplanan memurlar sloganlar atarak CHP İzmir İl Başkanlığına gitti.

İl başkanlığı önünde de sloganlarını sürdüren memurlar, partinin İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'yla görüşme talep etti.

Polis, binada güvenlik önlemi aldı, memurların içeriye girmesine izin verilmedi.

Memurlar, istedikleri şartlarda sözleşme imzalanana kadar eylemlerine devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İzmir'de Memurlar İş Bıraktı, CHP İl Başkanlığına Yürüdü - Son Dakika

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