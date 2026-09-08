İzmir'de MHP'ye üye olan 500 kişiye törenle rozetleri takıldı - Son Dakika
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İzmir'de MHP'ye üye olan 500 kişiye törenle rozetleri takıldı

İzmir\'de MHP\'ye üye olan 500 kişiye törenle rozetleri takıldı
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) katılan 500 kişinin rozetleri düzenlenen törenle takıldı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) katılan 500 kişinin rozetleri düzenlenen törenle takıldı.

MHP Karşıyaka İlçe Başkanlığı Üye Katılım Programı, Ahmet Piriştina Balkan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Programda konuşan MHP İl Başkanı Veysel Şahin, partiye üye olmanın Türk milletinin geleceği adına sorumluluk üstlenmek, büyük bir davanın yüküne omuz vermek olduğunu söyledi.

MHP'nin günübirlik siyasi hesapların partisi olmadığını ifade eden Şahin, "Bizim pusulamız Türk milletidir. Bizim ölçümüz devletimizin bekasıdır. Bizim devamız büyük ve güçlü Türkiye'dir. Milliyetçi Hareket Partisi gerektiğinde bedel ödemeyi göze alır fakat Türkiye'nin bedel ödemesine asla müsamaha göstermez. Bizim için mesele parti meselesinden önce Türkiye meselesidir." dedi.

Şahin, Terörsüz Türkiye sürecine de değinerek, şunları kaydetti:

"Yarım asırdır evlatlarımızı şehit eden, annelerimizin yüreğini yakan milyarlarca dolar tüketen terör belasının artık Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkarılmasının zamanı gelmiştir. Terör bitecek, silahlar susacak, bu büyük millet birbirine daha güçlü sarılacaktır. Aramıza katılan kardeşlerimize özellikle seslenmek istiyorum. Belki bugün yakanıza takılan küçücük rozetten ibarettir ama bilin ki o rozetin arkasında yarım asrı aşan büyük bir mücadele nice fedakarlık, gözyaşı, dua ve tertemiz ülkü vardır. Bu yüzden Milliyetçi Hareket Partisi bizim için yalnızca bir parti değildir. Burası bir hatıradır, vefadır, emanettir. Sizler artık bu emanetin sahiplerisiniz."

MHP Karşıyaka İlçe Başkanı Akif Yılmaz da bir konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından Şahin ve Yılmaz, partiye katılan 500 yeni üyenin rozetlerini taktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İzmir'de MHP'ye üye olan 500 kişiye törenle rozetleri takıldı - Son Dakika

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