İzmir'de Srebrenitsa Soykırımı Anma Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Politika

İzmir'de Srebrenitsa Soykırımı Anma Etkinliği Düzenlendi

İzmir'in Bornova ilçesinde Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te Sırplar tarafından yapılan soykırımda hayatını kaybedenler için anma etkinliği düzenlendi. Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen törene çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte anıta karanfil bırakıldı ve katliamı anlatan fotoğraflar sergilendi. Konuşmalarda soykırımın unutulmadığı ve insanlığın geçmişten ders çıkarma konusunda yetersiz olduğu vurgulandı.

11.07.2024 13:19
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İzmir'in Bornova ilçesinde Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te Sırplar tarafından yapılan soykırımda hayatını kaybedenler için anma etkinliği düzenlendi.

Bornova Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Srebrenitsa Soykırımının 29. Yıl Dönümü nedeniyle Çambidi Mahallesi'ndeki Srebrenitsa Soykırım Anıtı önünde düzenlenen törene çok sayıda vatandaş katıldı.

İstiklal Marşı ve Bosna Hersek Marşı'nın seslendirildiği etkinlikte anıta karanfil bırakıldı, katliamı anlatan fotoğraflar sergilendi.

Burada bir konuşma yapan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Aliya İzzetbegoviç'in "Unutulan soykırımlar tekrarlanır" sözünü hatırlatarak soykırımın unutulmadığını ve unutulmayacağını ifade etti.

Zambak Boşnak Kadınlar Derneği İzmir Temsilcisi Vasvija Safic Özsan da acılarına ortak olan ve soykırımı unutmayan Türk halkına minnet duyduklarını belirtti.

İzmir Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Esat Yılmaz da binlerce insanın BM'nin koruması altındayken Avrupa'nın ortasında katledildiğine dikkat çekerek, "1995 yılında insanlık, yeryüzü tarihinin en korkunç suçuna tanık oldu. Acıyla hatırladığımız bu olay insanoğlunun geçmişten ders çıkarma konusunda ne kadar yetersiz olduğunu gösterdi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İzmir'de Srebrenitsa Soykırımı Anma Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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