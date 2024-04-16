İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Esnafla Buluştu

CHP Milletvekili Ağbaba, AKP'nin İsrail ile ticaretini eleştirdi

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, AKP'nin İsrail ile yaptığı ticareti eleştirerek, ikiyüzlülük olduğunu belirtti. AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise Ağbaba'ya yanıt vererek, İsrail'in çocukları öldürdüğünü ancak Ağbaba'nın İsrail'e değil AKP'ye kızdığını söyledi. CHP'nin grup önerisiyle İsrail ile yapılan ticaretin neden ve sonuçlarının araştırılması talep edildi.